Fortinet cloud-beveiliging verder geïntegreerd in Azure

Microsoft-klanten kunnen hun cloud-omgevingen voortaan beschermen met oplossingen van Fortinet. Fortinet heeft namelijk bekendgemaakt dat het zijn Security Fabric heeft uitgebreid met speciale oplossingen voor Azure.

De nieuwe integraties voor Azure moeten organisaties vereenvoudigde connectiviteit, beheersopties en bescherming voor workloads in Azure bieden.

Dat is nodig, omdat klanten van Azure nog altijd zelf verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van hun cloud-omgeving. Microsoft beschermt alleen de infrastructuur van Azure en zorgt ervoor dat omgevingen van gebruikers gescheiden blijven.

Integraties met Azure

Fortinet heeft dus diverse integraties in Azure beschikbaar gemaakt, zodat gebruikers hun cloud-workloads kunnen beveiligen. Een eerste integratie is tussen FortiGate Secure SD-WAN met Azure Virtual WAN.

Met deze integratie wordt de zogenoemde ‘quality of experience’ (QoE) verbeterd en de beveiliging krachtiger. Organisaties kunnen hun filialen met Azure Virtual WAN verbinden en de verbindingen ook weer op ieder moment ongedaan maken. Daarnaast maakt de integratie centraal beheer van alle clouds die verbonden zijn met alle vestigingen in de regio mogelijk.

Ook is er een integratie tussen FortiCWP en Azure opgezet, waardoor klanten een beter overzicht op de activiteiten en configuraties van workloads in hun cloud-omgevingen krijgen. Ook is het mogelijk om diepgaande analyses uit te voeren van data in Azure-blobs. Via FortiGuard krijgen gebruikers bovendien uitgebreide, up-to-date informatie over dreigingen die het op workloads in de cloud hebben gemunt.

WAF-as-a-Service via Azure beschikbaar

Een ander onderdeel van de uitgebreide samenwerking met Azure, is dat FortiWeb Cloud WAF-as-a-Service nu via de Azure Marketplace beschikbaar is. WAF-as-a-Service is een oplossing die voor een goede balans zorgt tussen beheersoverhead en effectieve beveiliging.

WAF-as-a-Service biedt relevante configuratieparameters, automatiseert de provisioning van beveiligingsmechanismen en optimaliseert beveiligingsregels. De oplossing is binnen de Azure Marketplace direct te activeren en vereist geen specifieke vaardigheden op het gebied van applicatiebeveiliging.