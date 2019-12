Grapperhaus vraagt opnieuw om toegang tot versleutelde berichten

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft opnieuw gevraagd om een ‘achterdeur’ in de versleuteling van bepaalde informatie. Het gaat hoofdzakelijk om data bij techbedrijven, die zou kunnen helpen bij het oplossen van ernstige misdrijven.

Het AD meldt dat Grapperhaus de uitspraken deed tegenover nieuwsplatform Politico. Er moet volgens hem overeenstemming komen met techbedrijven over het gebruik van versleutelde data als er sprake is van ernstige misdrijven. De minister zegt het belang van versleuteling wel in te zien, maar volgens hem gaat het vervolgen van extreem zware misdadigers soms boven het belang van privacy.

Kees Verhoeven, kamerlid voor D66, veroordeelt de uitspraken van Grapperhaus hard in een tweet. “Minister Grapperhaus pleit ineens wéér voor het verzwakken van encryptie. Hij handelt hiermee in strijd met kabinetsbeleid! Dit moet stoppen.” Het kabinetsbeleid laat dit type backdoors namelijk niet toe, en het Ministerie van Justitie meldde dat er dan ook geen concrete voorstellen op tafel zullen komen. Grapperhaus zou volgens het ministerie echter slechts een gesprek op gang willen brengen.

Het antwoord van Grapperhaus op de vragen van Verhoeven was letterlijk het kabinetsstandpunt, dat luidt dat het “niet wenselijk is om beperkende maatregelen te nemen ten aanzien van de ontwikkeling, de beschikbaarheid en het gebruik van encryptie binnen Nederland”.

Intentieverklaring

Grapperhaus is deze week in de Verenigde Staten bij zijn collega William Barr, die een oproep heeft gedaan aan Facebook om niet meer versleuteling aan data toe te voegen zonder dat er een backdoor voor veiligheidsdiensten wordt ingebouwd. De brief werd ook ondertekend door Britse en Australische ministers. Grapperhaus heeft de brief niet ondertekend, maar laat wel weten dat hij de intentie van de brief steunt.