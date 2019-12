Hackers vallen bewoners lastig na overnemen Ring-camera’s

In plaats van kunnen zien en horen wie er voor de deur staat, lastiggevallen worden nadat iemand toegang heeft verkregen tot je Ring-camera’s. Hackers bezorgen Amerikanen in verschillende staten letterlijk hoofdpijn.

In Amerika zijn de laatste dagen meerdere meldingen binnengekomen van eigenaren van een camera van Ring, waarin wordt aangegeven dat wildvreemden geluid kunnen afspelen via de speaker die bij de camera komt. Hackers zouden massaal toegang hebben kunnen krijgen, door gebruik te maken van buitgemaakte gebruikersnamen en wachtwoorden.

Het bedrijf achter de camera’s, Ring, laat weten dat het zelf geen datalek heeft gehad en heeft kunnen achterhalen waardoor kwaadwillende partijen toegang hebben verkregen tot de service. Klanten zouden dezelfde inloggegevens hebben gebruikt voor andere diensten, die mogelijk wel een datalek hebben gehad, waarbij de gegevens op straat zijn komen te liggen. Ring roept klanten dan ook op om unieke wachtwoorden te gebruiken, net als het beveiligen van de app met een extra authenticatie.

Misbruik maken van de situatie

Het bericht van Ring kwam vlak nadat Motherboard een artikel publiceerde waarin het lastigvallen van bewoners werd belicht. In de podcast NulledCast worden nietsvermoedende klanten van Ring lastiggevallen door de speakers van hun Ring-camera. De voorbeelden die worden aangehaald liegen er niet om: mensen zouden zijn wakker geschreeuwd, racistisch taalgebruik zou uit de speakers zijn gekomen en in één geval eiste een hacker een hoog bedrag in BitCoin.

Ring roept gebruikers dan ook op om zo snel mogelijk een ander wachtwoord te hanteren, om dergelijke herhalingen in de toekomst te voorkomen. Een paar dagen geleden deed Microsoft nog eenzelfde oproep, nadat het in een onderzoek had aangetoond dat ruim veertig miljoen gebruikers van de clouddienst van Microsoft (en Azure) gebruikmaakten van inloggegevens die op straat lagen.