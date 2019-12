F5 Networks neemt Shape Security over om applicaties beter te beveiligen

F5 Networks, specialist in netwerk traffic management, neemt voor zo’n 1 miljard dollar Shape Security over. Dat Amerikaanse bedrijf is bekend om zijn fraude-opsporingsplatform voor luchtvaartmaatschappijen, banken, overheidsinstellingen en retailers.

F5 Networks wil met de overname zijn applicatieservices verbeteren, aldus Silicon Angle. Samen willen de partijen leider worden op het gebied van end-to-end applicatiebescherming. De software van Shape wordt gebruikt door vijf van de grootste creditcarduitgevers en acht van de top twaalf klanten van Amerikaanse banken. Dagelijks gaat de oplossing van Shape meer dan een miljard nep-transacties tegen.

“Shapes AI-aangedreven mogelijkheden zullen het brede portfolio van applicatieservices van F5 schalen en uitbreiden. Bovendien breidt het ons vermogen uit om de applicaties van klanten te optimaliseren en te beschermen in een steeds complexere multi-cloudwereld”, zegt François Locoh-Donou, CEO van F5 Networks.

“We kijken uit naar de mogelijkheid om diep te integreren in het F5-platform voor applicatie-levering en -beveiliging. F5 biedt het optimale invoegpunt in de verkeersstroom voor de toonaangevende online oplossingen voor fraude- en misbruikpreventie van Shape”, aldus Derek Smith, CEO van Shape. Hij laat weten samen met zijn 375 medewerkers uit te kijken onderdeel te worden van F5.

Ambities

In een e-mail aan werknemers zegt Locoh-Donou dat de overname F5 helpt om de overgang van “maker van hardware voor lokale datacenters van klanten” naar die van een “leverancier van software voor klanten die hun workloads uitvoeren op openbare cloudinfrastructuur” te versnellen. “

Om onze visie uit 2017 om de leider in multi-cloud applicatiediensten te worden, verder uiteen te zetten, hebben we weloverwogen en gedisciplineerde stappen genomen om onze toekomstige identiteit te realiseren. We weten wat er nodig is om te winnen en, vergis je niet, we spelen aanvallend”, aldus Locoh-Donou.

De overname wordt in het eerste kwartaal van 2020 afgerond, op voorwaarde van goedkeuring door de toezichthouder. Als de overname eenmaal officieel is, verwacht het bedrijf dat zijn software-inkomstengroei zal stijgen van zo’n 35 tot 40 procent naar ongeveer 60 tot 70 procent.

NGINX

Afgelopen maart nam F5 Networks ook al NGINX over voor een bedrag van 670 miljoen dollar. NGINX is het bedrijf achter de gelijknamige opensource webserver. De overname versterkt F5 op het gebied van multi-cloudimplementaties.