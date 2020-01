Iraanse cyberaanval op overheidswebsite VS gelanceerd

Een groep Iraanse hackers heeft een Amerikaanse overheidswebsite neergehaald en een bericht achtergelaten waarin ze beweren voor de Iraanse staat te werken. De spanningen tussen de VS en Iran verplaatsen zich nu dus ook naar de cyberwereld, aangezien de hackers claimen dat het een vergelding betreft voor de dood van de Iraanse generaal Soleimani.

Het Federal Depository Library Program was het doelwit van de hack. In het bericht werden de VS in licht gebroken Engels aangesproken:

“This is message from Islamic Republic of Iran. We will not stop supporting our friends in the regions, the oppressed people of Palestine, the oppressed people of Yemen, the people, and the Syrian government, the people and government of Iraq, the oppressed people of Bahrain, the true mujahideen resistance in Lebanon and Palestine. (…) This is only a small part of Iran’s cyber ability. We’re always ready. To be continued.”

Er is nog geen bewijs dat de aanval daadwerkelijk in opdracht van de Iraanse staat is uitgevoerd. Wel wordt er verwacht dat de vergelding voor de drone-aanval waarmee Soleimani is gedood dit soort vormen zou kunnen aannemen. Een Iraanse cyberaanval zou dus goed een staatsopdracht kunnen zijn.

Capaciteiten opgebouwd

Chris Morales, Head of Security Analytics bij cybersecurity-firma Vectra AI, vertelde aan SiliconAngle dat Iran een tiental jaren geleden al cyberaanvallen als onderdeel van zijn strategie gebruikte. Sinds de nucleaire centrifuges van het land door het Stuxnet-virus werden geraakt in 2010 heeft het land zijn capaciteiten flink opgebouwd.

“Cyberaanvallen hebben plaatsgevonden en zijn aangespoord door beide partijen door die periode heen,” zei Morales. “Iran is niet zo geavanceerd in zijn cybermogelijkheden, omdat het voornamelijk gebruik maakt van malware vanaf de zwarte markt, in tegenstelling tot de custom-made malware die wordt gebruikt door de VS en Israël. Ik denk dus dat Iran zeker een cyberaanval zou plaatsen, maar ze zouden die aanval ook afmeten aan de dreiging die van de VS uitgaat.”