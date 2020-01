Netwerk Universiteit Maastricht weer op gang na ransomeware-infectie

Enkele weken na de infectie met ransomware op de Universiteit van Maastricht is het gelukt om de netwerkschijven en de eigen webmail weer op gang te krijgen. Dat laat de universiteit weten in een update op haar eigen website.

In de update laat de universiteit weten dat alle e-mails verzonden vanaf 23 december (het moment waarop de infectie plaatsvond) gewoon binnen zullen komen in de mailboxen. Daarnaast zal er ook weer gebruikgemaakt kunnen worden van de gedeelde netwerkschijven. Bestanden kunnen geopend, bekeken, aangepast en opgeslagen kunnen worden, waar die functies eerst nog waren geblokkeerd uit voorzorg.

De universiteit laat wel weten dat er nog een aantal beperkingen waren, maar dat het merendeel van de activiteiten na de kerstvakantie gewoon door konden gaan zoals gepland. Lessen werden volgens planning hervat en ook kon er ‘zoals gewoonlijk’ worden gewerkt in de bibliotheek op computers. Eveneens zijn de meeste wachtwoorden van leden van de universiteit veranderd.

Maatregelen getroffen

Waar de meeste studenten in Maastricht weer aan de slag kunnen, zijn er nog wel degelijk systemen die nog niet toegankelijk zijn. Tegenover de NOS laat woordvoerder Fons Elbersen weten dat dit onder andere de programma’s betreft waar de onderzoekers van de universiteit mee werken. De focus ligt volgens Elbersen momenteel nog op het opstarten van het onderwijs, in de komende tijd zal men zich over de andere vragen buigen.

Volgens het universiteitsblad Observant, zou de Universiteit van Maastricht het door de hackers geëiste losgeld van enkele tonnen hebben betaald om weer toegang te krijgen door de versleutelde data. Daarover wil de UM vooralsnog geen uitspraken over doen.