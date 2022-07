De Universiteit van Maastricht krijgt een veelvoud van het aan criminelen betaalde losgeld voor de megahack in 2019 terug. Het bedrag is eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat van de werkelijke kosten, geeft de universiteit aan.

Eind 2019 werd de Universiteit van Maastricht getroffen door een ransomware-aanval. Deze aanval versleutelde de Windows-servers en de back-upsystemen van de universiteit. Hierdoor hadden medewerkers en studenten geen toegang meer tot wetenschappelijke data, de bibliotheeksystemen en e-mail.

De universiteit besloot uiteindelijk de hackers te betalen. Hierbij ging het om een flink bedrag in bitcoins. Voornaamste reden om te betalen was het helpen van studenten die door de hack geen examen konden doen of hun scriptie konden schrijven.

Opsporing losgeld

Twee jaar verder, heeft de unit cybercrime van de politie Limburg het losgeld kunnen achterhalen, schrijft de Volkskrant. Het betaalde losgeld was naar de rekening van een witwasser uit Oekraïne verstuurd. Deze persoon is aangehouden en door de Nederlandse politie verhoord. Daarnaast is beslag gelegd op zijn rekeningen waar meer cyrptovaluta stonden. De politie heeft het geld na twee jaar naar Nederland weten te halen

De Universiteit van Maastricht krijgt het geld terug, inclusief de winst. De universiteit betaalde oorspronkelijk zo’n 200.000 euro. Door een koersstijging is het inmiddels een half miljoen euro. Dit laatste bedrag krijgt de universiteit terug.

Verklaring Universiteit van Maastricht

De Universiteit van Maastricht geeft in een verklaring aan dat het teruggegeven bedrag geen winst is, maar eigenlijk een fractie van de kosten die het uiteindelijk door de hack heeft gemaakt. Bovendien zou de hack de universiteit nog altijd geld kosten. Momenteel staat het geld nog op een rekening van het Openbaar Ministerie. Binnenkort wordt het bedrag aan de Universiteit van Maastricht overgemaakt.

Voor het geld heeft de universiteit inmiddels een goede bestemming gevonden. Het geld wordt gebruikt voor het oprichten van een fonds dat studenten die in financiële nood verkeren moet steunen. Volgens de universiteit heeft de hack aangetoond hoe kwetsbaar studenten kunnen zijn, in hun studievoortgang maar zeker ook financieel. Door het ‘met winst’ teruggekregen voor een noodfonds te bestemmen, is dan ook zeer gepast. Nadere details van dit fonds moeten nog worden uitgewerkt.

Tip: ‘Universiteit Maastricht betaalt tonnen aan hackers’