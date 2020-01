Cloudfare kondigt Cloudfare for Teams aan na overname S2 Systems

Naar eigen zeggen waren er meer geïnteresseerde partijen in de startup S2 Systems, maar Cloudfare trok toch aan het langste eind: S2 Systems, gespecialiseerd in het isoleren van een browseromgeving, is toegevoegd aan het portfolio.

De overname wordt bekendgemaakt op hetzelfde moment dat Cloudfare for Teams wordt aangekondigd. Een gouden combinatie, zo meent het bedrijf zelf, aangezien S2 System erin slaagde om pagina’s veel sneller te laden als deze over een ander netwerk werden bezocht. Dat probleem was de voornaamste horde van Cloudfare in het uitrollen van de diensten voor grotere bedrijven, maar kan nu toch worden gerealiseerd. Matthew Prince van Cloudfare legt de keuze uit.

“Ik weet nog dat ik hun demo voor het eerst zag en dacht: ‘dit kan niet correct werken, aangezien het té snel gaat’. S2 Systems had een andere route gekozen als het ging om browserisolatie en het resultaat mocht er zijn: net zo snel als lokaal browsen en zonder niet-werkende pagina’s”

Cloudfare focust zich op bedrijven

De overname van S2 Systems was nodig om de volgende stap te kunnen zetten in het beveiligen van grotere groepen, vandaar de naam Cloudfare for Teams. Dat is op haar beurt opgebouwd uit twee delen, namelijk Cloudfare Access en Cloudfare Gateway. Eerstgenoemde focust zich voornamelijk op het zijn van een management tool, om er zeker van te zijn dat werknemers gebruikmaken van de meest recente versies van software.

Gateway richt zich op het beveiligen van bedrijven en personen van bedreigingen op het internet. Drie verschillende versies zijn daar van terug te vinden: normaal, Pro en Enterprise: laatstgenoemde bevat de overgenomen tech van S2 Systems.