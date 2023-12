Microsoft vervangt de bestaande Files-app in Microsoft Teams, waarin gebruikers bestanden kunnen opslaan, door de OneDrive for Teams-app. Gebruikers krijgen hierdoor binnen Microsoft 365 een constante app-ervaring waarin ze al hun bestanden kunnen opslaan en beheren.

De Files-app in Microsoft Teams heeft volgens Microsoft zijn langste tijd gehad. Deze app wordt binnenkort vervangen door de vernieuwde OneDrive for Teams-app. Hiermee wil de techgigant het bestandsopslag- en beheerbeleid, onder de noemer OneDrive, binnen het Microsoft 365-platform stroomlijnen voor alle onderliggende producten.

Volgens de techgigant moet deze verandering eindgebruikers betere prestaties geven voor hun bestandsopslag en -beheer binnen Teams en Microsoft 365 in het algemeen, gebaseerd op recente updates voor de OneDrive- en Sharepoint-library-eindervaring.

Ook zal binnenkort diverse AI-functionaliteit aan de OneDrive-applicatie worden toegevoegd.

Nieuwe functionaliteit

Meer concreet krijgen gebruikers in de nieuwe OneDrive-applicatie voor Teams onder meer een enkele pagina, OneDrive home, waar zij recente bestanden en andere voor hen relevante content kunnen zien. Denk in het laatste geval aan Loop-, Lists-, Power BI- en Whiteboard-content die overal binnen Microsoft 365 kan zijn opgeslagen.

De For You-sectie geeft op AI gebaseerde aanbevelingen met thumbnails en recente updates over bestandsactiviteit.

In Shared view verschijnt ieder met de gebruiker gedeeld bestand, chat, kanaal, vergadering of e-mail. De Meetings view laat komende en afgelopen vergaderingen zien, inclusief opnames en gedeelde bestanden. Met People-view kunnen gebruikers via personen specifieke gedeelde bestanden of chats opzoeken en inzien.

Favorites stellen gebruikers in staat om bepaalde veelgebruikte of belangrijke bestanden te markeren en toegang te krijgen tot deze lijsten vanuit OneDrive, Teams, File Explorer, andere Microsoft 365-apps en meer.

Ten slotte zorgt de Recycle bin ervoor dat verwijderde bestanden makkelijk kunnen worden ingezien en hersteld.

Integratie cloudopslag-apps van derden

Verder komt er ook nog een verandering voor cloudopslag-apps van derde partijen die op dit moment met de Files-app binnen Teams integreren. Deze apps hebben straks een eigen app nodig om met de OneDrive-applicatie voor Teams te kunnen werken.

Deze apps zijn gratis binnen Teams beschikbaar, en Microsoft werkt met deze partijen, zoals Dropbox, samen om het aanbod snel uit te breiden.

De nieuwe OneDrive-applicatie voor Microsoft Teams binnen Microsoft 365 wordt vanaf deze maand langzaam uitgerold. Begin volgend jaar volgt deze integratie ook voor de (gratis) klassieke versie van Microsoft Teams. Voor de laatste versie wordt de naam Files in de app wel gehandhaafd en verandert dus niet naar OneDrive for Teams.