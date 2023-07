Microsoft heeft de planningsapp voor leraren Classwork aan Teams for Education toegevoegd. Dit moet het voor leraren makkelijker maken hun lesmateriaal aan te maken, te organiseren, te beheren en via Teams aan leerlingen te verspreiden.

Volgens Microsoft is de nu uitgebrachte planningsapp Classwork een applicatie waarmee leraren binnen Teams for Education op een enkele plek hun lesmateriaal kunnen maken en organiseren.

Denk daarbij aan het plannen en samenstellen van huiswerk, het maken en beheren van OneNote Class Notebook-pagina’s, het geven van internet links, bestanden en Teams-kanalen voor leerlingen.

Meer efficiency

De techgigant geeft aan dat dit de werkzaamheden van leraren efficiënter moet laten verlopen, omdat zij hierdoor niet meer hoeven te switchen en navigeren tussen verschillende apps en platformen voor deze taken. Al het plannen, samenstellen en beheren van content voor leerlingen, kan met Classwork nu binnen Teams for Education van één enkele locatie plaatsvinden.

Meer features in de planning

De functionaliteit van de nieuwe app voor Teams for Education wordt de komende maanden verder uitgebreid. Eén van de eerste updates gaat het mogelijk maken oude modules voor lessen of trimesters opnieuw te gebruiken. Op deze manier kunnen leraren ook weer makkelijker hun lesmateriaal ieder jaar verfijnen en updaten, aldus Microsoft.

Classwork voor Teams for Education is per direct beschikbaar.

Tip: Nieuwe tool misbruikt kwetsbaarheid in Microsoft Teams