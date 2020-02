‘Dell wil beveiligingstak RSA verkopen voor twee miljard dollar’

RSA Security lijkt na een paar jaar uit het Dell Technologies-portfolio te verdwijnen. De beveiligingstak zou naar alle waarschijnlijkheid worden verkocht aan investeringsbedrijf STG voor een bedrag van twee miljard dollar (1,8 miljard euro).

RSA, dat in 2016 bij de Dell Technologies-familie kwam door de overname van EMC, beheert een portfolio met zo’n dertigduizend klanten en biedt gebruikers een beveiligingspakket met onder meer encryptietechnologie. RSA zou ook gewoon blijven opereren zoals het nu doet, alleen wel als eigendom van particuliere investeerders die de tak later willen verkopen voor een hoger bedrag.

Vaker voorkomend

Dergelijke praktijken zijn in de laatste maanden vaker voorgekomen. Zo werd Forescout Technologies recentelijk overgenomen voor net geen twee miljard dollar door investeerdersbedrijf Advent International en Crosspoint Capital Partners; een maand eerder was het Insight Partners dat voor een slordige vijf miljard dollar Veeam Software overnam.

De deal tussen Dell en STG is nog niet rond, maar volgens de Wall Street Journal is het slechts een kwestie van tijd voordat beide partijen een akkoord bereiken. Voor Dell zou de verkoop een klein deel van de schuld wegwerken die werd geïncasseerd toen het eind 2016 EMC overnam. Bij die overname was een bedrag gemoeid van 67 miljard dollar.