Nieuwste versie BlackBerry Spark Platform aangekondigd

BlackBerry heeft de volgende versie van het BlackBerry Spark Platform aangekondigd. De volgende generatie van het platform bevat een nieuwe Unified Endpoint Security (UES)-laag die volgens het bedrijf werkt met ieder Unified Endpoint Management (UEM)-systeem.

Het doel van BlackBerry is om een ‘One Agent, One Console, One Crowd, One Cloud’-benadering te bereiken. Dit betekent dat alles gecentraliseerd moet zijn, in plaats van een meervoud aan toepassingen en/of locaties te gebruiken. Door gebruik te maken van artificial intelligence (AI), machine learning en automatisering, moeten gebruikers van Spark verder verbeterde dreiginspreventie en -herstel kunnen gebruiken. Ook zullen alle endpoints, waaronder desktops, mobiele endpoints, servers en IoT (bijvoorbeeld automotive endpoints) gemakkelijker zichtbaar worden voor gebruikers.

Centralisatie

Ondernemingen worden volgens BlackBerry tegenwoordig met meer chaos geconfronteerd omdat cyberdreigingen geavanceerder worden en vaker voorkomen, terwijl het aanvalsoppervlak tegelijkertijd ook groeit. Bovendien groeien de hoeveelheden data die worden gedeeld tussen endpoints en tussen gebruikers ook nog eens. BlackBerry Spark probeert dit overzichtelijk te houden door één agent te gebruiken voor alle endpoints, en één console voor alle beheerders. Dreigingsdata van endpoints wordt gecombineerd in een centrale repository en wordt beheerd in een centrale cloudomgeving. Kortom, de chaos moet simpeler worden doordat alles centraal wordt geregeld.

Zero Trust

Het nieuwe platform moet een Zero Trust-beveiligingsomgeving mogelijk maken. De verschillende componenten van het platform werken samen, maar er moet wel altijd toegang ‘verdiend’ worden door authenticatie. “BlackBerry Spark authenticeert gebruikers continu om een ​​Zero Touch-ervaring te leveren die de beveiliging verbetert zonder onderbreking voor gebruikers. Op deze manier wordt er vertrouwen bereikt op alle devices, netwerken, data, gebruikers en apps,” zegt Billy Ho, Executive Vice President van Enterprise Products bij BlackBerry.

Bedrijven kunnen zoals gezegd ieder UEM-product gebruiken met de nieuwe versie van Spark. Denk aan BlackBerry, Microsoft Intune, VMWare Workspace of MobileIron, om verbinding te maken met de UES via een API. Hiermee wil BlackBerry ondernemingen hun bestaande investeringen in infrastructuur laten behouden.