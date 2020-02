ServiceNow en RSA werken samen met Microsoft aan betere security

ServiceNow en RSA hebben zich aangesloten bij het MISA-programma, waardoor ze hun oplossingen beter kunnen integreren met Microsoft-securityproducten. Op die manier moeten ze goed voorbereid zijn op cyber threats.

De MISA staat voor Microsoft Intelligent Security Association en werd in 2018 gelanceerd. Het programma is opgezet voor Independent Software Vendors (ISV’s), om hun oplossingen beter te integreren met de securitytools van Microsoft. Er kunnen integraties opgezet worden met onder meer Azure Active Directory en Windows antimalware platform

Aanvankelijk werd MISA gelanceerd met 26 leden, maar inmiddels is het aantal opgelopen tot 102. Bijvoorbeeld Citrix, Barracuda Networks en Adobe waren al aangesloten bij het programma. Tijdens de conferentie RSA maakte Microsoft bekend nieuwe leden te hebben verwelkomd, waaronder ServiceNow, RSA en Net Motion.

Nieuwe leden

ServiceNow heeft bijvoorbeeld een integratie opgezet met Microsoft Graph Security API, waardoor klanten incident management en -response kunnen automatiseren. Hiervoor wordt een aantal mogelijkheden op het Now-platform geboden, om beter te reageren op threats uit Microsoft Security Solutions.

RSA gebruikt onder meer security-signalen uit Azure Active Directory als aanvulling op de eigen ‘risk score engine’. Daarnaast gebruikt het security-bedrijf Graph Security API om signalen naar zijn Security Information and Event Management (SIEM)-oplossing door te sturen.

Daarnaast is ook Net Motion nu lid van MISA, een IT-leverancier die wat minder bekend is in Nederland. Deze partij levert connectiviteits- en security-oplossing om mobiel werken te ondersteunen.

