Thoma Bravo rondt miljardenovername Sophos af

Investeringsmaatschappij Thoma Bravo heeft Sophos definitief overgenomen. Voor het security-bedrijf wordt 3,9 miljard dollar (3,5 miljard euro) betaald.

Sophos hoopt met de steun van de investeerder zijn platform verder door te ontwikkelen. “Met Thoma Bravo als partner zijn we ervan overtuigd dat we onze progressie kunnen accelereren en sneller richting de toekomst gaan, met grote voordelen voor onze klanten, partners en het bedrijf als geheel”, aldus Sophos-CEO Kris Hagerman.

De CEO geeft hierbij aan middenin een transitie te zitten naar een ‘next-gen cybersecurity leider’. Dit wil de security-leverancier worden door zijn producten verder te ontwikkelen, waaronder de firewall-, endpoint security- en managed threat response-oplossingen. Met deze producten heeft het met name op de mkb-markt een goede positie in weten te nemen.

Momenteel heeft Sophos samenwerkingen met 53.000 resellers en managed service providers (MSP’s), om zijn boodschap verder te ondersteunen. Meer dan 420.000 bedrijven zijn klant van Sophos, waarmee het zo’n 100 miljoen gebruikers beschermt. Thoma Bravo is ervan overtuigd dat het deze aantallen verder uit kan bouwen.

Overnameverleden

De twee bedrijven maakte in oktober bekend het eens te zijn over de overname. In december stemden ook de aandeelhouders in, waarna zij een vergoeding van 7,40 dollar per aandeel kregen. Thoma Bravo geeft aan dat het een premium van 168 procent betreft bovenop de beursgang-prijs uit juni 2015. Door het afronden van de overname zullen reguliere Sophos-aandelen niet meer verhandeld worden op de Londense beurs.

Thoma Bravo heeft meerdere IT-bedrijven in zijn portfolio. Sophos-concurrent Barracuda Networks werd bijvoorbeeld ook overgenomen door de investeringsmaatschappij. Andere bekende IT-merken waar Thoma Bravo een belang in heeft zijn McAfee en Qlik.