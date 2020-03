Phishers haken in op thuiswerkers door coronavirus

Een aanzienlijke stijging in phishing-campagnes is geconstateerd door Mimecast Threat Intelligence nu wereldwijd veel meer wordt thuisgewerkt. De campagnes zouden proberen om van de situatie gebruik te maken om inloggegevens buit te maken door het imiteren van diensten die juist nu veel worden gebruikt vanuit huis.

Volgens Minecast zouden er al ruim driehonderd voorbeelden van de campagnes geconstateerd zijn, die middels een mail proberen gebruikers zover te krijgen hun inloggegevens van bijvoorbeeld OneDrive in te vullen op een malafide pagina. Het inhaken op de verspreiding van het coronavirus is volgens de onderzoekers een logisch gevolg en de verwachting is dat er de komende dagen en weken nog meer soortgelijke phishing-campagnes voorbij zullen komen.

De Britse regering kwam begin deze week al met een waarschuwing voor burgers omtrent de toename in phishing-campaigns gericht op thuiswerkers. Niet alleen worden gebruikers aangeraden op hun hoede te zijn, de nationale cybercrime unit heeft het offline halen van websites die worden gebruikt om buitgemaakte gegevens naar toe te sturen een focuspunt gemaakt.

Niet alleen door phishing via mails hopen hackers gegevens buit te maken, ook werd er recentelijk door Kaspersky een nieuwe Android-trojan gevonden waarmee cookies van websites en apps konden worden gestolen. Nu veel werknemers vanuit huis werken, bemoeilijkt dat het snel in actie komen bij een eventuele succesvolle poging tot gegevens buitmaken.