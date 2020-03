Ziekenhuizen en zorgverleners onder vuur met ransomware-aanvallen

Hackers richten zich momenteel op ziekenhuizen en zorgverleners met ransomware-aanvallen, terwijl veel van die instellingen worstelen met de pandemie van het coronavirus COVID-19.

SiliconAngle weet te melden dat een gezondheidsdistrict in Illinois en een ziekenhuis in de Tsjechië het doelwit van werden ransomware-aanvallen, waardoor onder meer coronavirustests niet meer uitgevoerd konden worden.

Het Champaign Urbana Public Health District in Illinois, dat aan 210.000 mensen zorg verleent, werd offline gehaald op 10 maart door de MailTo (Netwalker)- ransomware. Het zorgdistrict draait de meeste diensten in de cloud, wat betekente dat vooral de website werd getroffen door de aanval. De gevolgen waren daarom nog te overzien.

De tweede aanval werd gelanceerd op het University Hospital in Brno in Tsjechië. Het Brno University Hospital is het op één na grootste ziekenhuis van het land. Op 14 maart werd ransomware gedetecteerd, wat ervoor zorgde dat in het hele ziekenhuis de uitvoering en de resultaten van coronavirustests vertraagd werd. In dit geval zijn de gevolgen niet te overzien, en er is een goede kans dat er daadwerkelijk losgeld is betaald. De details rondom de aanval in Brno zijn echter niet precies bekend.

Hogere succeskans voor hackers

Het moge duidelijk zijn dat andere centra en afdelingen in de gezondheidszorg er goed aan doen om zich voor te bereiden, en werknemers te informeren, over een verhoogd risico op ransomware-aanvallen. Aangezien versleutelde bestanden in een situatie als deze eigenlijk geen seconde ongebruikt mogen blijven, zal de neiging tot betalen van het losgeld bij ransomware veel groter zijn. Daar spelen cybercriminelen waarschijnlijk op in; de verdiensten in losgeld kunnen in deze situatie sterk groter zijn bij succesvolle aanvallen.