Accenture neemt cybersecurity-startup Revolutionary Security over

Accenture neemt de Amerikaanse startup Revolutionary Security over. Het bedrijf is gespecialiseerd in cybersecurity voor bedrijven die werken in information technology (IT) en operational technology (OT). De financiële voorwaarden van de deal zijn niet bekendgemaakt, meldt ZDNet.

Het portfolio van Revolutionary Security omvat diensten voor risicobeoordeling, breach and attack-simulatietesten en het ontwerpen en bouwen van beveiligingsprogramma’s. De breach and attack-simulatiedienst van het bedrijf heet LiveFire en is bedoeld om bedrijven te helpen gaten in hun beveiliging op te sporen. Het bedrijf heeft 90 cybersecurity-professionals in de Verenigde Staten in dienst.

“De overname van Revolutionary Security is een nieuwe stap in onze voortdurende inzet om te blijven investeren in diensten die onze klanten beschermen tegen cyberdreigingen”, zegt Kelly Bissell, hoofd van Accenture Security. “Het serviceaanbod van Revolutionary Security vormt een perfecte aanvulling op Accenture’s portfolio en de overname bevordert onze missie om klanten te helpen hun organisaties en bedrijfsecosysteem te verdedigen en te beschermen.”

Rich Mahler, president en CEO van Revolutionary Security zegt dat de mogelijkheid om deel uit te maken van Accenture Security hen in staat stelt om hun diensten uit te breiden naar meer klanten wereldwijd. “We kijken ernaar uit om samen te werken om klanten te helpen bij het oplossen van hun moeilijkste uitdagingen op het gebied van IT- en OT-beveiliging.”

Cybersecurity wordt steeds belangrijker nu meer infrastructuur wordt veplaatst naar de cloud en thuiswerken belangrijker wordt. Het belang om de beveiliging van bedrijven op te schroeven is alleen maar gegroeid met het uitbreken van het coronavirus nu werknemers genoodzaakt thuis werken.

Meerdere overnames

Accenture beschikt nu over verschillende security-diensten, nadat ze eerder al Deja vu Security, iDefense, Arismore, Maglan, Redcore en FusionX hadden overgenomen. Onlangs kocht het bedrijf nog het beveiligingsportfolio Symantec van Broadcom. Het portfolio bevat wereldwijde bedreigingsmonitoring en analyse, uitgevoerd via een netwerk van beveiligingsoperatiecentra en diensten voor threat intelligence en incident response. In 2019 zei Accenture dat het bedrijf bijna 1,2 miljard dollar heeft uitgegeven aan 33 overnames.

Revolutionary Security is in 2016 opgericht en heeft verschillende klanten in de energie-, productie-, gezondheidszorg-, financiële dienstverlening- en communicatie-industrie.