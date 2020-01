Broadcom verkoopt deel van Symantec door aan Accenture

Broadcom heeft de verkoop bekendgemaakt van Symantecs Cyber Security Services aan consultancyreus Accenture. De chipfabrikant nam in augustus vorig jaar de volledige zakelijke bedrijfstak van Symantec over en stoot daar nu een deel van af.

Broadcom betaalde afgelopen zomer 10,7 miljard dollar voor het zakelijke Symantec-portfolio, nadat het in 2018 ook al CA Technologies inlijfde voor 18,9 miljard dollar en zo zijn eerste stappen op de softwaremarkt zette.

Managed services

Nu de deal is afgerond, doet Broadcom alweer meteen een deel van zijn nieuwste aanwinst van de hand. De chipfabrikant is alleen geïnteresseerd in software en heeft schijnbaar weinig interesse in de Cyber Security Services van Symantec. Het verkoopt de managed security-activiteiten daarom door aan Accenture.

Cyber Security Services omvat wereldwijde monitoring en analyse van bedreigingenm realtime industriespecifieke threat intelligence en incidentresponsdiensten. De divisie telt wereldwijd meer dan 300 medewerkers en bedient grote organisaties in verschillende sectoren.

Accenture verstevigt positie

De overname maakt van Accenture Security naar eigen zeggen één van de belangrijkste leveranciers van managed security services. “Deze acquisitie is een game-changer en zal Accenture helpen flexibiliteit te bieden in plaats van een one-size-fits-all-benadering van managed beveiligingsservices”, zegt Kelly Bissell, senior managing director bij Accenture Security. “Met Symantecs Cyber Security Services kunnen we klanten nu onze gecombineerde expertise aanbieden, afgestemd op hun industrie.”

Het is niet bekend hoeveel Accenture betaalt aan Broadcom voor de overname. In 2019 investeerde Accenture een totaal van 1,2 miljard dollar aan 33 strategische overnames. De acquisitie van Symantecs Cyber Security Services zal naar verwachting in maart van dit jaar worden afgerond.