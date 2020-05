Acronis lanceert Cyber Protect om thuiswerken veiliger te maken

Acronis heeft het nieuwe Acronis Cyber Protect gelanceerd, een oplossing met anti-malware-, backup-, disaster recovery- en managementfunctionaliteit.

Managed service providers zullen voor deze functies nu toegang hebben tot één enkele oplossing. Ze kunnen bijvoorbeeld vulnerability assessments, URL-filtering en patchbeheer regelen vanuit de oplossing. Ook bevat Acronis Cyber Protect uitgebreide security voor het videoconferentieplatform Zoom en blokkeert de service zelfs fake news over het coronavirus.

“Traditionele back-up is dood omdat het niet veilig genoeg is, en traditionele antivirussoftware beschermen gegevens niet tegen moderne cyberbedreigingen. Legacy oplossingen zijn niet langer in staat om de gevaren van bedrijven tegen te gaan”, zegt Acronis-oprichter en -CEO Serguei Beloussov. “Dienstverleners moeten hun klanten een geïntegreerde cyberbeveiliging bieden die alle vijf de sectoren van de cyberbeveiliging omvat – veiligheid, toegankelijkheid, privacy, authenticiteit en security.”

Volgens Beloussov kunnen dienstverleners met Acronis Cyber Protect de applicaties, systemen en data van klanten goed beschermen. De oplossing zal beschikbaar zijn voor kleine bedrijven en zakelijke klanten via de managed service provider partners van Acronis. De volgende functies vallen onder het platform:

Malwarebescherming en beoordeling van de kwetsbaarheid voor collaboration-tools: Zoom, WebEx, MS Teams en alle populaire VPN-diensten

Coronavirus fake news blocker en beveiligingswaarschuwingen

Gratis cybersecurity voor nieuwe zakelijke klanten tot augustus

Remote data wipe en een touch-less verbinding met kantoormachines

Standaard beveiligde secure protection plan templates voor werknemers buiten kantooromgeving en ingebouwde VPN-mogelijkheden

Acronis is van plan om een on-premise editie van Acronis Cyber Protect uit te brengen in de tweede helft van 2020.