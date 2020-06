WatchGuard rondt overname Panda Security af

Het Amerikaanse security-bedrijf WatchGuard heeft de overname van Panda Security afgerond, dat zich specialiseert in endpointbescherming.

De overname werd in maart aangekondigd. Het is niet bekend hoeveel WatchGuard betaalt voor Panda Security. In een verklaring zei het bedrijf dat de overname “huidige en toekomstige klanten en partners in staat stelt om hun fundamentele securitydiensten van network tot endpoint samen te brengen onder één enkel bedrijf.”

Panda Security staat vooral bekend om zijn antivirussoftware, waarvan ook gratis versies beschikbaar zijn voor consumenten. WatchGuard focust daarentegen op het beveiligen van bedrijfsnetwerken.

Uitgebreid portfolio

Door de overname van Panda Security kan WatchGuard een breed portfolio bieden aan klanten en partners van beide organisaties. Zij kunnen gebruikmaken van advanced threat detection & response-functionaliteit met behulp van kunstmatige intelligentie, behavior profiling-technieken en security-events correleren. Ook biedt het gebruikers een gecentraliseerd beheer van netwerk- en endpointsecurity.

WatchGuard-CEO Prakash Panjwani zei dat klanten en partners toegang nodig hebben tot “enterprise-grade security die is gebouwd voor de unieke behoeften en eisen van het middensegment van de markt.” Hij noemt de overname van Panda Security en de integratie van de diensten in het portfolio van WatchGuard Cloud een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf. “De overname zal resulteren in zowel onmiddellijke als langetermijnvoordelen voor onze klanten en partners die gemeenschappelijke uitdagingen zullen aangaan met betrekking tot de complexiteit van security, snel veranderende netwerktopologieën, aankoopmodellen en meer”, aldus Panjwani.