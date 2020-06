‘Fox-IT stuurt geschorste directieleden definitief de laan uit’

De drie directieleden die vorige maand zijn geschorst vanwege een couppoging zijn definitief de laan uit gestuurd. Robort Horton, directielid van moederbedrijf NCC-group, is aangesteld als waarnemend directeur en Christian Prickaerts is aangesteld als interim-directeur Crypto, naast zijn rol als directeur van de Managed Services-activiteiten van Fox-IT.

Het aanstellen van de nieuwe directieleden betekent het einde voor voormalig algemeen directeur Erik Ploegmakers, COO Jeremy Butcher en Crypto-directeur Jurgen Delfos. De drie directieleden hadden een plan gesmeed om het bedrijf samen met een Nederlandse investeerder voor 100 miljoen euro over te kopen van het Britse NCC Group. De directieleden werden onlangs nog geschorst nadat Fox-IT een intern onderzoek was begonnen.

Fox-IT meldt op zijn website: “De wijzigingen zijn aangebracht naar aanleiding van een voorstel aan het bestuur van NCC Group voor de verkoop van Fox-IT aan een externe investeerder, ondersteund door drie medewerkers van Fox-IT. Vanwege het potentiële belangenconflict dat door dit voorstel wordt veroorzaakt, zijn de betrokken partijen overeengekomen om uit elkaar te gaan.”

Langlopende problemen bij Fox-IT

Volgens anonieme bronnen zijn er al langer conflicten tussen het Nederlandse Fox-IT en het Britse NCC Group. Dit bedrijf nam Fox-IT in 2015 over voor 135 miljoen euro, maar de overname leverde NCC Group maar weinig winst op. Een belangrijk discussiepunt tussen de twee bedrijven was de relatie van Fox-IT met de Nederlandse overheid. Het bedrijf is al geruime tijd verantwoordelijk voor de encryptie van vertrouwelijke staatsdocumenten. Voor Fox-IT is de samenwerking met de Nederlandse overheid belangrijk, maar commercieel gezien levert dit maar weinig op voor NCC.

Ook zou NCC niet blij zijn met de incident response-tak van Fox-IT. De inkomsten zouden te onregelmatig zijn en Fox-IT moest zich meer richten op ‘continue inkomsten’. De Nederlandse directie vreesde dat dit het einde zou zijn voor de eigen identiteit van Fox-IT.