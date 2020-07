Twitteraccounts van Joe Biden, Bill Gates en Jeff Bezos gehackt

Een groep hackers is er deze week in geslaagd de Twitteraccounts van een grote groep bekende persoonlijkheden te kraken. Onder de slachtoffers waren onder andere Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama, Jeff Bezos en presidentskandidaat Joe Biden.

Niet alleen bekende personen werden het slachtoffer van de groep, ook grote bedrijven als Apple en Uber zagen hun account plots dezelfde soort boodschap posten. Volgers van de accounts werden opgeroepen om een bedrag in bitcoin over te maken naar een specifiek adres, waarna het bedrijf of de persoon het bedrag zou verdubbelen.

Twitter liet op donderdag weten uitgebreid onderzoek te hebben gedaan naar de hack en trekt één conclusie: de hackers kregen toegang tot de systemen door middels social engineering in te spelen op medewerkers die toegang tot de systemen hadden. Vervolgens werd er een keuze gemaakt uit een aantal grote (en vooraanstaande) accounts om de cryptoscam te posten. Opmerkelijk genoeg bleef een aantal high-profile accounts buiten beschouwing, zoals die van fervent Twitteraar en Amerikaanse president Donald Trump.

Twitter heeft inmiddels maatregelen genomen en gaat intern naar zijn systemen kijken. Aan de ene kant hebben bronnen betrokken bij de hack laten weten dat er toegang tot bepaalde accounts kon worden ingekocht (mogelijk middels een gehackt account van een Twitter systeemadmin), aan de andere kant klinken er ook geluiden over een andere mogelijkheid. Een medewerker van Twitter met toegang tot de systemen zou daadwerkelijk bewust toegang hebben verleend tot de admintool, zij het tegen betaling.