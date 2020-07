Barracuda Networks biedt SaaS SD-WAN-dienst voor Azure

Barracuda Networks heeft onlangs de SD-WAN-oplossing CloudGen WAN gelanceerd voor Microsoft Azure. De oplossing moet het voor bedrijven veiliger en goedkoper maken om hun workloads naar de public cloud te migreren.

Met de lancering van de CloudGen WAN-oplossing speelt Barracuda in op de groeiende behoefte van bedrijven om workloads met veilige connectiviteit naar public cloud-omgevingen te brengen. Hiervoor worden SD-WAN-oplossingen steeds populairder. SD-WAN geeft, aldus Barracuda, bedrijven meer controle over twee belangrijke security-uitdagingen die zich bij connectiviteit voor public cloudomgevingen voordoen; het gebrek aan toegangscontrole en controle over het backhaul-netwerkverkeer.

CloudGen WAN moet kostbare en niet-flexibele netwerkconnectiviteitsomgevingen vervangen en het hele netwerk dynamisch aanpassen. Dit laatste om een optimaal workload-verkeer te realiseren. Dit geoptimaliseerde verkeer verbetert op zijn beurt meer de netwerkprestaties en brengt de kosten omlaag.

SaaS-oplossing

Concreet is CloudGen WAN de eerste SaaS SD-WAN-oplossing die in Azure Virtual WAN Hubs draait. Een virtuele hub op Azure is een door Microsoft beheerd virtueel netwerk dat connectiviteit levert van andere netwerken met virtual VNet en gateways als optionele componenten.

De oplossing is ontworpen om volledig beveiligde security en cloudgebaseerde schaalbare SD-WAN-connectiviteit te bieden voor het gebruik van het Microsoft Global Network als de WAN backbone-omgeving. Dit in plaats van de huurlijnen die bedrijven vaak gebruiken.

Direct uit Azure beschikbaar

De SaaS-oplossing wordt direct vanuit Azure Marketplace beschikbaar gesteld in zoveel mogelijk cloudregio’s als bedrijven nodig hebben. Op deze manier zorgt CloudGen WAN ervoor dat klanten de dienst vanuit een enkele portal kunnen uitrollen over alle kantoren en endpoints.

Barracuda werkt al langer samen met Microsoft Azure. De cloudsecurity-specialist levert voor Azure ook al de beveiligingsproducten Cloud Application Protection Platform en de CloudGen Firewall.