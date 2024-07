Wereldwijde Microsoft-storing treft Azure en 365-diensten

Microsoft kampte op dinsdag met een wereldwijde storing. Het bedrijf was vrij snel op de hoogte van de problemen en inmiddels zijn sommige diensten hersteld.

Eerder op dinsdag druppelden meldingen op social media-platformen binnen over de storing. Het was aanvankelijk onduidelijk welke diensten getroffen waren, maar Microsoft heeft dit in kaart gebracht. De storing trof het admin center binnen Microsoft 365 naast Intune, Entra en applicaties binnen het Power Platform zoals Power Automate en Power BI. Inmiddels heeft het bedrijf mitigaties doorgevoerd.

Microsoft benadrukt dat SharePoint Online, OneDrive for Business, Microsoft Teams en Exchange Online wel naar behoren werken. Ook alle consumentendiensten lijken geen problemen te ervaren.

Het bedrijf analyseerde traffic-patronen binnen de eigen netwerkinfrastructuur om de storing te verhelpen. Het overweegde al gauw mitigatiestappen zoals potentiële failovers, waardoor diensten (weliswaar met mogelijk extra latency) normaliter snel weer beschikbaar zijn.

“Verlaagde prestaties”

In de communicatie op X spreekt Microsoft over toegangsproblemen en “verlaagde prestaties”. Getroffen gebruikers zouden terecht kunnen bij MO842351 in de Azure-portaal, ware het niet dat ook die portaal onbeschikbaar was. Tegelijkertijd waren er “geen actieve service-problemen“, volgens deze destijds onbehulpzame portaal.

Ook softwareleverancier Exact werd geraakt door de storing. De online diensten waren aan het eind van de werkdag op dinsdag nog altijd offline. In een update om 16:25 Nederlandse tijd meldde Exact dat de situatie “aan het stabiliseren” was.

