’93 procent van de security-experts heeft niet de juiste tools’

Uit onderzoek blijkt dat 93 procent van de security-experts niet de nodige tools heeft om security-dreigingen waar te nemen. Dit schijnt zelfs invloed te hebben op de druk en de stress binnen een securityteam, zo blijkt uit het onderzoek van LogRhythm.

LogRhythm schrijft in zijn rapport dat hoewel 93 procent van de professionals in security niet de tools heeft die ze kan helpen hun werk goed te doen, 92 procent ook daadwerkelijk behoefte heeft aan dit soort preventieve oplossingen om te zorgen dat de security op orde blijft.

Stress onder securityprofessionals

Het onderzoek werd gehouden onder zowel security-experts als leidinggevenden. Er werden meer dan driehonderd mensen ondervraagd met het doel om te destilleren wat nu precies de oorzaken zijn van stress binnen beveiligingsteams. Die stress is er namelijk wel degelijk: driekwart van de securityprofessionals zegt nu meer stress te ervaren dan twee jaar geleden. Die komt overigens niet alleen door het niet hebben van de juiste soft- of hardware: stress schijnt veel te ontstaan door tijdgebrek, de samenwerking met de leidinggevende en missende steun van het management.

De missende steun van het management geldt voor bijvoorbeeld de securitybudgetten, maar ook in de basis zit er iets mis: de strategische visie mist vaak op het gebied van IT-beveiliging. Dat een leidinggevende hierin geen verantwoordelijkheid neemt is voor 47 procent van de experts een reden om hun baan op te zeggen. Een switch is makkelijk te maken: 47 procent van de bedrijven heeft tenminste drie openstaande securityvacatures.

LogRhythm Labs over security-experts

Net als in veel andere branches moeten medewerkers bovendien meer doen, met minder mogelijkheden. Dat is een probleem, omdat juist security met het vele werken op afstand meer in het gedrang is. James Carder, VP en CSO van LogRhythm Labs zegt erover: “Dit is een call to action voor leidinggevenden om voorrang te geven aan het terugdringen van stress en teams uit te rusten met betere tools, processen en strategische keuzes.”

Kortom, daar moet iets veranderen. De experts willen om de stress te verminderen in de eerste plaats een hoger securitybudget (44 procent), ervaren collega’s in het team (42 procent) en een betere samenwerking met andere IT-teams (42 procent). Ondersteuning vanuit het management en een volledige bezetting worden ook genoemd als belangrijke bijdragen aan de oplossing voor het probleem.

