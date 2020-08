Nieuwe firewall van Fortinet is de 4400F voor datacenters

Fortinet heeft een netwerkfirewall gelanceerd voor hyperscale datacenters en 5G-netwerken. Het gaat om de de FortiGate 4400F, die gebruikmaakt van de NP7-netwerkprocessor. Fortinet wil zijn portfolio verder uitbreiden en doet dat op deze manier.

Hyperscale datacenters en cloudproviders kunnen hun voordeel doen met de FortiGate 4400F. Hij is voorzien van carrier-grade network address translation (CGNAT) waarmee leveringsnetwerken beschikbaar worden gemaakt. De CGNAT optimaliseert de werking van hardware en biedt een lage latentie, handig voor logboekregistratie en audits.

Daarnaast zorgt het voor schaal op security van mobiele 4G- en 5G-netwerken en URL-filtering om ook andere diensten op een netwerk te beveiligen. De FortiGate 4400F heeft een Fabric Management Center en draait op FortiOS. Daarnaast biedt hij integratie met de Fortinet Security Fabric. Hierin vindt je niet alleen FortiGuard-diensten, maar ook virtuele patching en een proactieve detectie van beveiligingsbedreigingen.

Fortinet

De firewall ondersteunt miljoenen connecties per seconde. Het is echter ook mogelijk om grote datasets op veilige manier te delen. De FortiGate 4400F maakt gebruik van VXLAN-segmentatie die kan worden beveiligd met zowel Layer 4- of Layer 7-beveiliging.

Eerder dit jaar lanceerde de FortiGate 1800F, een nieuwe generatie firewall met een hoge capaciteit, terwijl er interne segmentatie mogelijk wordt gemaakt. Deze firewall heeft daardoor meerdere 40G-interfaces.