Cybercriminelen lijken heel bewust op zoek te zijn naar zwaktes in Internet of Things (IoT)-apparatuur en routers van mensen die thuiswerken. Uit onderzoek van Fortinet blijkt dat hackers erg gericht zijn op thuiswerkers.

Door de pandemie werken veel mensen thuis en dat betekent een extra ingang voor hackers om bij een bedrijf binnen te komen. Cybersecuritybedrijf Fortinet heeft zijn halfjaarlijkse Global Threat Landscape Report uitgegeven waaruit dit blijkt.

Fortinet

Hierin wordt gebruikgemaakt van de bedreigingsinformatie die hun product FortiGuard Labs heeft verzameld. De pandemie heeft sowieso gezorgd voor een enorme groei in het aantal aanvallen, maar er is dus ook een shift gaande van bedrijfsnetwerken op hoofdkantoren en in winkels naar simpelweg de router of andere op internet aangesloten apparaten bij mensen thuis.

Er werden bovendien meer ransomware-aanvallen waargenomen. Hackers lijken er dus niet alleen misbruik van te willen maken dat mensen thuis vaak een minder goed beveiligd netwerk gebruiken om hun werk te doen. Ze proberen ook ransomware te installeren: iets waarvoor je normaal snel zou langslopen bij de IT-afdeling, terwijl die nu letterlijk en figuurlijk ver weg is.

Dit zorgt ervoor dat mensen mogelijk een extra drempel hebben om aan te geven dat ze een fout hebben gemaakt of last hebben van die ransomware. Zeker nu Ransomware-as-a-Service in opkomst is, hebben bedrijven veel nodig om zich hiertegen te blijven wapenen.

Router

Mirai en Ghost staan bovenaan de lijst met botnetdetecties, wat komt door de grote interesse in IoT-producten en routers. In Europa heeft wel 85,6 procent van de bedrijven verkeer gedetecteerd dat te maken heeft met een van de Mirai-botnetvarianten. Daarnaast wordt er veel malware ingezet om mensen via hun browser aan te vallen. Hier vallen bijvoorbeeld ook phishing-aanvallen onder.