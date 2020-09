‘IT-leiders moeten security verbeteren om IoT-hacks te voorkomen’

Om te voorkomen dat het Internet of Things (IoT) gebruikt wordt voor het hacken van een bedrijf, moeten IT-leiders het security-niveau verhogen. Dat concludeert Palo Alto Networks na onderzoek.

Het afgelopen jaar zag 89 procent van de ondervraagde IT business decision-makers het aantal IoT-apparaten dat verbindt met bedrijfsnetwerken toenemen. Zorgelijk hierbij is dat 57 procent van de IoT-devices kwetsbaar is voor aanvallen van ‘gemiddelde tot hoge ernst’.

Volgens 41 procent van de IT-leiders moeten dan ook veel verbeteringen worden doorgevoerd in de manier waarop zij IoT-security benaderen. 17 procent stelt zelfs dat de security grondig bekeken en gerepareerd moet worden.

Om veilige en slimme netwerken te bouwen, doen bedrijven er volgens Palo Alto Networks er verstandig aan microsegmentatie toe te passen. Bijna een op de vier organisaties met minimaal 1.000 medewerkers stelt dat ze IoT-apparaten niet op afzonderlijke netwerken hebben gesegmenteerd. Slechts 21 procent stelt op dit vlak best practices te volgen voor microsegmentatie, zodat IoT-apparaten in hun eigen gecontroleerde security zone zijn ondergebracht.

IoT-explosie

Onder meer vuilnisbakken, gloeilampen, desinfectiezuiltjes, auto’s en koffiezetapparaten maken verbinding met bedrijfsnetwerken. Van respondenten geeft 44 procent aan verboden wearables op hun netwerk te zien. Kort daarop volgt verbonden keukenapparatuur, zoals koffiemachines en ketels, met 43 procent. Op de derde plek staan verbonden sportapparaten, waarbij je kan denken aan springtouwen en gewichten.

May Wang, Senior Distinguished Engineer bij Palo Alto Networks, stelt dat apparaten die medewerkers verbinden met het netwerk vaak niet met het oog op beveiliging gebouwd zijn en toegangspoorten tot een bedrijf vormen. “Om die bedreiging het hoofd te bieden, moeten security teams in staat zijn nieuwe apparaten te herkennen en hun risico’s in te kunnen schatten”, aldus Palo Alto Networks.

