Cloudflare en Internet Archive maken content altijd bereikbaar

Webinfrastructuurspecialist Cloudflare en de webarchiveringsdienst Internet Archive hebben de handen ineengeslagen. Met een gezamenlijke oplossing bieden zij gebruikers altijd toegang tot online content van websites.

Cloudflare en het Internet Archive gaan hun diensten combineren om ervoor te zorgen dat websites bij problemen toch hun content aan gebruikers kunnen blijven tonen. Concreet stelt Cloudflare hiervoor zijn bestaande Always Online-dienst beschikbaar en koppelt die nu aan de Internet Archive’s Wayback Machine. Eigenaars van websites kunnen hierdoor eenvoudig hun hostnames en URLs met de Internet Archive-toepassing delen en ervoor zorgen dat hun websites automatisch worden gearchiveerd.

Alway Online en Internet Wayback Machine

Als een website offline gaat, is Cloudflare in staat de meest recent gearchiveerde versie van het Internet Archive te halen, zodat de site toch nog toegankelijk is. Intussen kan dan worden ingegrepen om de betreffende website weer helemaal en actueel te laten functioneren.

Specifiek kijkt Cloudflare bij uitval van een website eerst naar het lokale edge datacenter of daar een basis- of verlopen versie van de content aanwezig is die aan gebruikers kan worden aangeboden. Is dit niet het geval, dan wordt de meest recent gearchiveerde website uit het Internet Archive gehaald en gepresenteerd. Een toegevoegde banner geeft aan dat de site problemen heeft en geeft bezoekers de mogelijkheid met een enkele klik te kijken of de site compleet online is.

Voordeel Internet Archive

Voor het Internet Archive heeft de samenwerking met Cloudflare ook een groot voordeel. Op deze manier kan de archiveringsorganisatie via Cloudflare nog meer URL’s aan zijn Internet Archive toevoegen.

Cloudflare en het Internet Archive zijn ervan overtuigd dat de samenwerking ertoe leidt dat het internet veerkrachtiger en veiliger wordt. Vooral doordat het op deze manier een einde probeert te maken aan serverproblemen voor zowel bedrijven als voor online eindgebruikers. De dienst is per direct beschikbaar.