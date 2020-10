McAfee verbetert beveiliging van cloudapplicaties en -omgevingen

McAfee heeft met de introductie van het MVISION Cloud Native Application Protection Platform (MVISION CNAPP) een nieuwe architectuur gepresenteerd voor het beveiligen cloudgebaseerde applicaties. Ook biedt het met updates voor McAfee MVISION Unified Cloud Edge meer bescherming tegen phising en ransomware.

Met zijn MVISION CNAPP-architectuur wil McAfee betere dataprotectie, bescherming tegen bedreigingen, governace en compliance leveren voor de complete life cycles van cloudgebaseerde applicaties.

Concreet moet deze architectuur de hele life cycle van cloud native applicaties beveiligen, inclusief containers en OS-gebaseerde workloads. Zo biedt het platform onder meer Cloud Security Posture Management voor public cloud-infrastructuren. Ook levert de oplossing Cloud Workload Protection bescherming voor hosts en workloads inclusief vm’s, containers en serverless-functionaliteit.

Vijf functionaliteiten

De werking van MVISION CNAPP is gebaseerd op een vijftal functies. Een diepe discovery moet alle cloudbronnen in kaart brengen en deze op basis van risico’s rangschikken op belangrijkheid. De functie ‘shift left’ moet tegen verkeerde configuraties beschermen en biedt vulnerability assesment voor vm’s, containers en serverless-omgevingen.

Daarnaast biedt MVISION CNAPP de mogelijkheid om policies te bouwen op basis van zero trust met gedragsobservatie. Hierdoor moet het aantal false positives worden beperkt en ‘goed gedrag’ worden afgedwongen. Ook ondersteunt het platform het MITRE ATT&CK Framework, zodat klanten toegang krijgen tot de wereldwijde database van hackertactieken en -technieken.

Verder zorgt de functionaliteit binnen MVISION CNAPP ervoor dat de beveiligingsinstellingen geheel automatisch continous compliance en governance kunnen leveren om de zakelijke continuïteit te waarborgen.

Verbeteringen MVISION Unified Cloud Edge

Naast MVISION CNAPP introduceert McAfee ook nieuwe functionaliteit voor zijn MVISION Unified Cloud Edge (UCE)-oplossing. Dit om nog meer bescherming te bieden tegen phishing en ransomware. De updates bieden onder andere de integratie van ‘remote browser isolation (RBI)’-technologie, unified data loss-preventie en incidentbeheer voor devices, netwerken en cloudomgevingen.

De diverse verbeteringen worden door McAfee aangeprezen als een meer begrijpelijke en samengevoegde manier van beveiliging binnen zijn Secure Access Service Edge-framework. Dit moet er onder andere voor zorgen dat klanten kunnen besparen op de kosten en complexiteit die vaak bij zakelijke security-toepassingen komen kijken. Maar daarbij ook de maximale flexibiliteit van clouddiensten kunnen inzetten.

MVISION CNAPP is nu in bèta beschikbaar. De algemene beschikbaarheid wordt in maart 2021 verwacht. De nieuwe functionaliteit binnen MVISION UCE is vanaf november 2020 beschikbaar, met uitzondering van de RBI-technologie. Deze zal de komende maanden in bèta worden gelanceerd.

