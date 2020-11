Thuiswerken en de cloud zijn booming business dit jaar en dat ruiken hackers. Zo is waargenomen dat het aantal nieuwe soorten malware groeit met 11,5 procent in slechts drie maanden tijd. Elke minuut van het tweede kwartaal kwamen er 400 nieuwe cyberdreigingen bij.

Cybersecuritybedrijf McAfee heeft de cijfers bekendgemaakt in een nieuwe rapportage, zo schrijft ITProPortal. Het aantal aanvallen dat gerelateerd is aan het coronavirus stijgt vooral in een rap tempo. De reden is dat er veel angst en onzekerheid heerst over het virus, wat het voor hackers makkelijker maakt om mensen extra onzeker te maken met phishing mails. Een onzeker mens klikt eerder op een gevaarlijke link, waardoor veel hackers hun kans schoon zien.

McAfee

McAfee heeft een toename van 605 procent gezien in COVID-19-gerelateerde aanvallen in het tweede kwartaal, vergeleken met het eerste kwartaal. Raj Samani, Chief Scientist van McAfee, schrijft: “Wat begon als een stroom van phishing-campagnes en af ​​en toe een kwaadaardige app is al snel veranderd in een stortvloed van kwaadaardige URL’s. Daar komen ook nog aanvallen op cloudgebruikers en capabele bedreigingsactoren bij, die gebruikmaken van de honger naar meer informatie over Covid-19 als een toegangsmechanisme tot systemen over de hele wereld.”

PowerShell-malware is ook extreem erg aan het groeien. Vooral Donoff Microsoft Office-documenten die niet oke zijn worden veel gebruikt. Het zijn documenten die zich gedragen als TrojanDownloaders. Ze laten Windows Command PowerShell openen om vervolgens allerlei kwade bestanden te downloaden en openen. PowerShell-malware steeg met 117 procent in slechts één kwartaal.

Cyberdreigingen

De accounts van cloudgebruikers zijn volgens McAfee wel 7,5 miljoen keer extern aangevallen. Er is niet per se één specifieke industrie die hieraan wordt blootgesteld, eigenlijk is het bij alle sectoren een groot probleem. Juist nu iedereen thuiswerkt, zijn veel bedrijven digitaal kwetsbaarder geworden.