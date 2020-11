‘Deense inlichtingendienst hielp NSA met Europa bespioneren’

De Amerikaanse inlichtingendienst National Security Agency (NSA) heeft jarenlang toegang gehad tot de netwerken van de Deense inlichtingendienst om verschillende landen in het noorden van Europa te bespioneren, waaronder Nederland.

Dit meldt de Deense website DR. Volgens een klokkenluider binnen de Deense inlichtingendienst FE had de FE een afspraak met de NSA dat de Amerikanen Denemarken helpen met het aftappen van internetkabels in Denemarken. In ruil daarvan kregen de Amerikanen toegang tot internetkabels naar Oost-Europa.

Europees netwerk

Echter hield de NSA het niet alleen bij het aftappen van de internetkabels naar Oost-Europa. De inlichtingendienst gebruikte de toegang tot het Europese internetnetwerk om andere landen af te luisteren die met onderzeese kabels op Denemarken waren aangesloten. Dit zijn landen als Zweden, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en Nederland. Denemarken zelf werd ook slachtoffer van de praktijken.

Een overzicht van onderzeese internetkabels rond Denemarken

Specifieke doelwitten

Er zijn enkele specifieke doelwitten van de NSA bekend. Zo had de NSA zijn pijlen bijvoorbeeld gericht op het Deense defensiebedrijf Terma. Terma bouwt onder andere onderdelen voor de F-35 JSF-straaljager. Waar de NSA het in Nederland op gemund had, is niet bekend.

