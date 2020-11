Tanium kondigt samenwerking met IBM aan

Security-bedrijf Tanium heeft aangekondigd met IBM te gaan samenwerken. De bedrijven introduceren samen een beveiligingspakket voor de hybrid cloud.

De twee bedrijven werken aan een service die de beveiliging en compliance van workloads in hybrid cloud-omgevingen waarborgt. De dienst is met name gericht op organisatie uit de financiële dienstverlening en de gezondheidszorg. Gebruikers van de IBM Cloud krijgen toegang tot een scala aan beveiligingsservices van Tanium.

“Met een migratie naar de cloud heb je niet meteen al je problemen opgelost, je hebt nog steeds tools nodig om de beveiliging en compliance te waarborgen op die endpoints op die workloads in je cloudomgeving”, zegt Chris Hallenbeck, CISO Tanium in de VS. “Dit is een erkenning dat sommige van deze uitdagingen blijven bestaan, en dat je ze moet aanpakken. Het was een enorm blijk van vertrouwen aan de kant van IBM om te zeggen dat Tanium de beste keuze is om deze uitdagingen aan te pakken.”

Tanium Risk

Tanium heeft ook een nieuw product toegevoegd aan zijn aanbod. Tanium Risk geeft bedrijven advies waar in de organisatie de grootste beveiligingsrisico’s zitten. Op basis daarvan kunnen de bedrijven inschatten waar ze de meeste focus op moeten leggen met betrekking tot investeringen in hun beveiliging.

De score wordt berekend aan de hand van gegevens van verschillende beveiligingsdomeinen en privacywetgeving als de GDPR en CCPA. De software kan ook dieper ingaan op specifieke risico’s met adviezen hoe de problemen opgelost kunnen worden.

Tip: Tanium cybersecurity gaat verder dan Unified Endpoint Management