Grote nieuwe ransomware-dreiging Egregor steekt de kop op

De nieuwe ransomware Egregor is opgedoken in september en lijkt snel aan terrein te winnen. Onderzoekers denken dat dit misschien wel de grote, nieuwe ransomware-dreiging is.

Steeds meer cybercriminelen weten de ransomware te vinden. Het gaat om Egregor, een type ransomware dat al voor grote problemen en incidenten heeft gezorgd. Het heeft onder andere gamebedrijven Ubisoft en Crytek aangevallen, plus boekwinkel Barnes & Noble. Het doel ervan is om bitcoin te exploiteren.

Egregor

Researchers van Digital Shadows schrijven dat er al 71 slachtoffers zijn gemaakt door Egregor. Het gaat hier overigens niet per se om ransomware die het heeft gemunt op banken. Er zijn juist veel verschillende sectoren geraakt. Maar liefst 19 industrieën hebben al problemen gehad door Egregor, dat wordt gezien als de opvolger van Maze.

Het is dan ook een erg slinks stuk ransomware. Het is vrij complex en is in staat om een enorm grote verscheidenheid aan slachtoffers te maken. Het lijkt er ook op dat de malware al een tijdje wordt ontwikkeld, meent Digital Shadows.

Digital Shadows

Digital Shadows zegt erover: “Gezien de geavanceerde technische mogelijkheden om de analyse van malware te belemmeren en zich te richten op een grote verscheidenheid aan organisaties in het ransomwarelandschap, kunnen we alleen maar concluderen dat de Egregor-ransomwaregroep waarschijnlijk in de toekomst zal blijven bestaan ​​en een steeds groter risico voor je organisatie zal vormen.”

Egregor is er om geld te verdienen door mensen te chanteren. Je computer gaat op slot en als je niet met geld over de brug komt, dan krijg je nooit meer toegang. Het is in het geval van Egregor meer te doen om gestolen informatie die de kwaadwillenden dan dreigen vrij te geven. Soms voegen ze er zelfs een stukje van toe aan het losgeldbericht, om zo te laten zien dat het menens is.

Vaak komt die informatie van een server binnen het bedrijf, waardoor hackers toegang hebben gekregen dankzij Egregor. Het is vooral een populair gebruikte tool in de wereld van industriële goederen en diensten. Een derde van de aanvallen vindt plaats in die tak van sport. Daarnaast is het vooral op Amerika gericht. De meeste slachtoffers bevinden zich in de Verenigde Staten.