Cloudflare komt met tools om data binnen landsgrenzen te houden

Cloudflare heeft de Data Localisation Suite onthuld. De dienst moet bedrijven helpen om te voldoen aan wetgeving in landen waar het verboden is om persoonsgegevens buiten de grenzen op te slaan.

Klanten van Cloudflare kunnen met de dienst aangeven waar ze willen dat hun data versleuteld, ontcijferd en geïnspecteerd wordt, schrijft ZDNet. Ook kan de locatie van de persoonlijke keystore bepaald worden.

Tot op heden kon het probleem met datasoevereiniteit alleen worden opgelost door in elk land een datacenter neer te zetten, vertelt Raymond Maisano, chef van Cloudflare in Australië. Dit is voor veel bedrijven alleen niet haalbaar.

200 plaatsen

“Het grote voordeel van Cloudflare is dat we wereldwijd op 200 plaatsen aanwezig zijn. We hebben in net zoveel landen faciliteiten en het doel is echt om onze klanten de middelen te geven om hun privacy te controleren en ze de mogelijkheid geven om zich aan overheidsbeleid te houden dat aangeeft dat data van burgers niet het land mag verlaten”, vertelt hij.

De nieuwe functionaliteit vult bestaande mogelijkheden om de locatie van data te controleren aan. Met Cloudflare konden gebruikers al voorkomen dat hun gegevens door specifieke landen heen werden verstuurd.

