Problemen met de stroomvoorziening van meerdere Cloudflare-datacenters hebben een grote impact op de dienstverlening van het bedrijf. Klanten hebben onder meer geen toegang tot hun Cloudflare-dashboard en gerelateerde API’s voor beheer- en configuratiefunctionaliteit.

De problemen in de datacenters hebben volgens Cloudflare te maken met de stroomvoorziening. Door stroomproblemen in de Amerikaanse staat Oregon zijn meerdere datacenters getroffen, zegt Cloudflare in een eerste update. Doordat ook verschillende generators niet werkten, gingen de datacenters offline.

Diensten die met de storing te maken hebben, zijn onder meer het Cloudflare-dashboard, de Cloudflare AOI, Logpush, WARP/ Zero Trust device posture, Stream API, Workers API en het Alert Notification-systeem. De status hiervan is te zien op deze website.

De cached file delivery via Cloudflare CDN- en de Cloudflare Edge- securityfunctionaliteit zou geen last het de uitvalproblemen hebben. Ook de stroom aan netwerkverkeer door het hele Cloudflare-netwerk zou geen problemen ondervinden.

Herstel dienstverlening gestart

Cloudflare werkt inmiddels samen met zijn datacenterleveranciers om met man en macht de dienstverlening te herstellen. In een laatste update over het incident geeft de applicatie- en netwerkprestatiespecialist aan dat het is overgeschakeld naar zijn disaster recovery-faciliteit en bezig is de infrastructuur weer online te zetten.

Bij het incident zijn mogelijk wel zogenoemde Logpush-logs en analytics-data verloren gegaan. De volledige schade hiervan is volgens het bedrijf op dit moment nog niet vast te stellen. Wel kunnen logs die aan het einde van het incident zijn aangemaakt mogelijk worden hersteld.

Eerder incident

De problemen met de energievoorziening in de Cloudflare-datacenters is het tweede incident deze week dat de applicatie- en netwerkprestatiespecialist beleeft. Begin deze week gingen ook een aantal andere diensten offline. Dit betrof onder andere Cloudflare Sites and Services, waar Access, CDN Cache Purge, Dashboard, Images, Pages, Turnstile, Waiting Room, WARP en Workers KV onder vallen.

Uit onderzoek bleek dat deze uitval werd veroorzaakt door een misconfiguratie in de tool die voor het uitrollen van een nieuwe Workers KV-build werd gebruikt.

Lees ook: Cloudflare signaleert DDoS-record: 201 miljoen verzoeken per seconde