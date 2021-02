Nederlandse partijen pleiten voor toezichthouder voor algoritmes

Meerdere politieke partijen in Nederland hebben zich uitgesproken voor een entiteit die toezicht houdt op de algoritmes die de overheid gebruikt en welke data de algoritmes verwerken.

Dit schrijft Tweakers na een navraag bij alle grote politieke partijen. De partijen VVD, D66, ChristenUnie en GroenLinks zijn de voornaamste voorstander van een toezichthouder op algoritmes. Over de precieze uitwerking van dit plan verschillen de meningen echter nog. De VVD, D66 en GroenLinks pleiten ervoor om een volledig nieuwe toezichthouder op te richten, terwijl de ChristenUnie die taken liever neerlegt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Openheid

Verschillende partijen pleiten ook voor meer openheid over algoritmes. Deze partijen zijn D66, PvdA, GroenLinks, FVD en DENK. De laatste partij legt hierbij voornamelijk de nadruk op ‘discriminerende algoritmes’. Hiermee refereert de partij direct naar de toeslagenaffaire, waarbij bleek dat veel Nederlanders die kinderopvangtoeslag hadden aangevraagd, onterecht werden aangewezen als fraudeur. Dit gebeurde op basis van een algoritme, dat ook afkomst bleek mee te nemen.

Opsplitsen van techbedrijven

Verder zijn veel partijen het eens dat grote techbedrijven aangepakt moeten worden. De VVD, het CDA, D66, PvdA en SP willen zelfs de middelen hebben om deze bedrijven op te breken als ze de regels teveel overtreden. Hiervoor is samenwerking met Europa wel nodig. De EU werkt overigens ook aan sterke regulering voor techbedrijven, zoals met de Digital Services Act en Digital Markets Act. VVD, FVD en CDA pleiten ervoor dat burgers voortaan zelf de eigenaar van hun data worden. Dit is momenteel nog niet in de GDPR opgenomen.

Cybercriminaliteit

Tot slot zijn de meeste partijen het erover eens dat er meer geld uitgegeven moet worden aan de bestrijding van cybercriminaliteit. Ze vinden dat de huidige middelen hiervoor namelijk niet langer toereikend zijn. De VVD voegt hieraan toe dat het leger eigen offensieve cybercapaciteiten krijgt.

