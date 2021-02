Facebook vraagt iPhone-gebruikers om advertentievoorkeuren

Facebook gaat iPhone-gebruikers vragen of ze een ‘betere advertentie-ervaring’ willen. Het besluit volgt op een nieuw beleid dat Apple voor apps in de App Store voert.

In een blogpost vertelt Facebook dat het bedrijf het oneens is met het besluit van Apple, maar toch heeft besloten om mee te werken. Het bedrijf benadrukt nogmaals dat het zich niet kan vinden in het idee dat er een afweging gemaakt moet worden tussen gepersonaliseerde advertenties en privacy, en beweert dat het zelf die twee weet te combineren. Ook zou de melding van Apple geen context bieden over ‘de voordelen van gepersonaliseerde advertenties’.

‘Om mensen een beter geïnformeerde beslissing te helpen maken’, voegt Facebook een eigen melding aan de pop-up toe. Die melding biedt meer informatie over hoe Facebook gepersonaliseerde advertenties gebruikt. Het bedrijf benadrukt dat de advertenties kleine bedrijven helpen en producten gratis houden. Facebook benadrukt dat gebruikers die de melding afwijzen, nog steeds advertenties te zien krijgen. Ze zullen dan alleen niet meer gepersonaliseerd zijn.

Eerder dan verwacht

De update komt eerder dan verwacht. Apple zou in de komende maanden een verandering aan de App Store toevoegen dat apps met advertenties die profielen van gebruikers maken hiervoor eerst toestemming moeten vragen. Apps die dit niet doen, worden uit de App Store geweerd.

Vorige week werd bekend dat Apple ‘deze lente’ de eis wou toevoegen aan de App Store. Gebruikers krijgen vanaf dan een pop-up te zien met de vraag of ze hun gegevens willen delen voor advertentiedoeleinden. Door nu al te beginnen met de uitrol van de app, is Facebook er vroeg bij.

Dat is opvallend, aangezien Facebook een van de grootste tegenstanders van het beleid is. Zowel Facebook als Google hebben hun ongenoegen over de verandering uitgesproken. De bedrijven denken dat dit gaat leiden tot misgelopen inkomsten. Beide bedrijven zijn sterk afhankelijk van de inkomsten uit gepersonaliseerde advertenties.