iPhone SE wordt na pauze van 3 jaar nieuw leven ingeblazen

De iPhone SE 4 krijgt een verbeterde camera en een groter scherm. Voor de upgrades betaalt de gebruiker alleen ook een hogere prijs.

De iPhone SE 4 wordt verwacht in de lente van 2025. Op een officiële bekendmaking is het ook nog wachten. De geruchtenmolen daarentegen draait al volop.

Recent werd er op het Chinese social medianetwerk Weibo een bericht geplaatst waarin een render van de achterkant van de iPhone SE 4 te zien lijkt. Later volgde nog berichten met geruchten over iPhone-features. In het verleden bleken de gedeelde geruchten meer dan eens correct te zijn, maar volledige garantie over de echtheid is er dus niet.

Scherm en voorzijde

Het nieuwe scherm lijkt ten eerste te vergroten naar 6,06 inch. Het scherm zou OLED zijn en een refresh rate van maximaal 60 Hz ondersteunen. Over de binnenzijde van het toestel wordt gespeculeerd dat er een A18-chip aanwezig is en de telefoon komt in een twee ram-varianten: 6 GB of 8 GB. De A18-chip produceert Apple zelf en zou geoptimaliseerd zijn voor AI-functies. Dit zou betekenen dat de iPhone SE 4 de nieuwste Apple-chip krijgt, waarvan de officiële aankondiging verwacht wordt bij de bekendmaking van de iPhone 16.

De voorzijde heeft volgens de geruchten veel weg van de iPhone 14 en diens semi-tweeling de iPhone 15. De dikke rand onderaan het scherm en de fysieke Apple-knop verdwijnen.

2 camera’s

De render leverde geruchten op over de camera. Die feature lijkt verbeterd te worden met een 48 MP camera. Voor de achterzijde wordt het design van de iPhone 15 wel opgeschud. De camera’s zullen zich volgens de render namelijk onder elkaar bevinden. Daarbij is het belangrijk op te merken dat het iPhone SE-model voor het eerst een totaal van twee camera’s lijkt te krijgen.

Pauze voorbij

De prijs tot slot wordt geschat tussen de 499 en 549 dollar. De iPhone SE uit 2022 kostte ter vergelijking 429 dollar bij de release. Hierna pauzeerde Apple de productie van de iPhone SE en die zal dus weer worden opgepakt in 2025.

