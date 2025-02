Apple introduceert iPhone 16e, de opvolger van de iPhone SE

Apple heeft de nieuwe budget iPhone, de iPhone 16e gepresenteerd. Deze iPhone is de opvolger van de iPhone SE-versie. Deze goedkopere versie heeft specificaties die de prestaties van de duurdere iPhone-modellen benaderen, maar wel tegen een hogere prijs dan zijn voorganger.

Het nieuwe model in de bestaande iPhone 16-serie is volgens Apple op dit moment het beste model tegen een aantrekkelijke prijs in zijn assortiment. Het biedt grofweg dezelfde premium features die al in de iPhone 16 beschikbaar waren.

Nieuw ontwerp en duurzamer

De iPhone 16e heeft ten opzichte van zijn voorganger, de iPhone SE, een sterk afwijkend ontwerp. De thuisknop en Touch ID zijn verdwenen en de smartphone heeft een bijna randloos scherm. Aan de bovenkant zit een inkeping voor de camera aan de voorkant en de Face ID-sensoren.

Ook het display is nu een OLED-scherm en heeft een grootte van 6,1-inch. De oude iPhone SE had een LCD-scherm van 4,7-inch. Daarnaast is de nieuwe iPhone voorzien van een standaard USB-C-uitgang. Dit is in plaats van de oudere eigen Lightning-uitgang waarvan de iPhone SE nog was voorzien, maar een dergelijke kabel op een eigen standaard mag niet meer door EU-regelgeving.

Ook heeft de nieuwe iPhone aan de zijkant een nieuwe Actie-knop die voor verschillende functies valt te programmeren. Andere nieuwe features zijn bijvoorbeeld het betere 48-MP camera­systeem (door Apple omschreven als een 2-in-1 systeem door de zoomfuncties) en een veel langere batterijduur.

Apple geeft aan dat de iPhone 16e aanzienlijk duurzamer is dan voorgangers. Deze iPhone bestaat voor 30 procent uit hergebruikt materiaal. Hierbij is 100 procent van het gebruikte kobalt gerecycled en 95 procent van het lithium in de batterij. Voor de aluminium behuizing is 85 procent hergebruikt materiaal toegepast. Ook worden het moederbord en het glas aan de achterkant meer efficiënt en grondstoffen-besparend gefabriceerd.

A18-chip en nieuwe Apple-modem

Onder de motorkap zit in de nieuwste iPhone de A18-chip en de nieuwe eigen C1-modem van Apple. Eerder gebruikte de techgigant nog modems van Qualcomm in zijn toestellen. Sinds de overname van de modem-business van Intel in 2019 werkte Apple echter aan het ontwikkelen van zijn eigen modem.

De nieuwe A18-chip maakt ook de features van Apple Intelligence mogelijk. De features hiervan zijn vooralsnog alleen beschikbaar als de smartphone in het Engels is ingesteld. Wanneer precies deze features in het Nederlands beschikbaar komen, is nog niet bekend.

Opvallend aan de iPhone 16e is verder dat deze versie nu ook over satellietconnectiviteit beschikt. Deze connectiviteit is op dit moment alleen mogelijk voor features als SOS-noodmelding, Pechhulp, Berichten en Zoek mijn iPhone. Of deze functionaliteit straks ook geschikt is voor diensten van satellietcommunicatie-aanbieders is niet bekend.

Duurder dan voorganger

De iPhone 16e is Apple’s nieuwe budgetmodel, maar aan de prijskant is deze toch fors duurder geworden dan de meest recente iPhone SE. Deze laatste ging vanaf 529 euro (64 GB) over de toonbank. De iPhone 16e is echter beschikbaar vanaf 719 euro (128 GB). De 256 GB-versie kost 849 euro en de 512 GB-versie maar liefst 1.099 euro.

De iPhone 16e kan vanaf 21 februari worden besteld. Vanaf 28 februari is de nieuwe Apple iPhone verkrijgbaar in de winkels.

