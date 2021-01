Apple voert ‘deze lente’ nog privacymaatregelen op apps door

Apple heeft aangekondigd dat het bedrijf vroeg in de lente zijn App Tracking Transparency-functie gaat activeren in iOS. De functie laat een pop-up zien waarbij gebruikers de keuze krijgen of ze hun gegevens willen delen voor advertentiedoeleinden.

De nieuwe optie werd eind vorig jaar aangekondigd. Apple wil dat adverteerders die over meerdere apps gebruikersgegevens verzamelen, daar eerst toestemming voor krijgen. Hiervoor krijgen de gebruikers een vergelijkbare pop-up te zien als bijvoorbeeld gebeurt wanneer een app om locatiegegevens vraagt. Het bedrijf heeft al eerder aangekondigd dat apps die niet een dergelijke melding vertonen, verwijderd gaan worden uit de App Store.

Ongenoegen

Zowel Facebook als Google hebben hun ongenoegen over de verandering uitgesproken. De bedrijven denken dat dit gaat leiden tot misgelopen inkomsten. Beide bedrijven zijn sterk afhankelijk van de inkomsten uit gepersonaliseerde advertenties.

Apple zegt zelf met een gratis alternatief voor het volgen van gebruikers te komen. Bedrijven kunnen nog steeds hun advertenties kwijt en kliks verzamelen zonder dat gebruikers aan tracking worden blootgesteld, schrijft Reuters.

Kunstmatige intelligentie

Google is ook bezig aan de ontwikkeling van alternatieven voor tracking. Het bedrijf wil een functie in Chrome bouwen die op basis van kunstmatige intelligentie een algemeen profiel maakt van de gebruiker. Duizenden gebruikers krijgen precies hetzelfde profiel, wat moet voorkomen dat adverteerders specifieke gebruikers kunnen onderscheiden. Het bedrijf wil de komende twee jaar het gebruik van cookies uitfaseren.