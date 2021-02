Barracuda Networks brengt nieuwe versie van e-mailscanner uit

Barracuda Networks heeft een nieuwe versie van zijn e-mailscanner uitgebracht. De nieuwe versie biedt verbeterde rapportage en een nieuwe gebruikersinterface. De software integreert direct met Microsoft 365.

De tool Barracuda Email Threat Scanner helpt bij het detecteren van e-maildreigingen die aan detectie door de organisatie zijn ontkomen. Voorbeelden die Barracuda noemt, zijn spearfishing, CEO-fraude, het overnemen van e-mailconversaties en het nabootsen van services.

Nieuwe functies

De software van Barracuda scant e-mails en levert op basis daarvan een rapport van de aangetroffen dreigingen en de werknemers die het meeste risico lopen op slachtoffer vallen aan e-maildreigingen. Het dashboard van de software heeft aan handvol nieuwe functies.

Zo is het nu mogelijk om tijdens een scan de voortgang te zien in de Scan preview-pagina. Op die pagina kunnen gebruikers real-time de eerste resultaten bekijken terwijl ze tijdens een scan binnendruppelen. De gedetecteerde dreigingen worden vervolgens weergegeven op een verbeterd dashboard.

2 miljoen dreigingen gevonden

Barracuda claimt dat hun e-mailscanner in het afgelopen jaar door 4550 organisaties is gebruikt om 2,6 miljoen mailboxen te scannen. Daarbij werden ruim twee miljoen dreigingen gevonden, gemiddeld bij één op de zeven gescande mailboxen.

De soort dreiging die het bedrijf het meest aantrof, waren uiteraard phishingaanvallen en scams. Afpersing en CEO-fraude kwamen minder vaak voor, maar dergelijke aanvallen zijn gerichter en daarom minder wijdverspreid.

Barracuda Email Threat Scanner is vijf keer gratis te gebruiken voor een scan en biedt een 14-daagse proefperiode om nieuwe e-mails te scannen. Het integreert direct met mailboxen in Microsoft 365. De software is verkrijgbaar op de website van Barracuda.

