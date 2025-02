Intel vult Xeon 6-lijn aan met E-cores en nieuwe P-varianten

Intel heeft vandaag de nieuwe Xeon 6-processors met Efficient-cores (E-cores) gepresenteerd. Deze processors beloven een drievoudige prestatiesprong en een nog grotere efficiëntieverbetering voor 5G core-toepassingen.

De Xeon 6-lijn wordt nu aangevuld met de E-core-varianten 6700E (144 cores) en 6900E (288 cores), maar ook meer Xeons met P-cores. Nu verschijnen ook de 6700 en 6500, die maximaal 86 cores bevatten. Terwijl de E-core opties in maximaal twee sockets draaien, kunnen de nieuwe P-core chips tot wel 8 sockets ondersteunen.

Hiermee heeft Intel een troef in handen die uitblijft bij AMD. Tijdens de aankondiging benadrukken Intel-woordvoerders dat er nog echt een markt is voor zoveel sockets als dit, bijvoorbeeld voor het maximaliseren van geheugenbandbreedte of I/O-capaciteit. Let wel: een enkele socket kan al 136 PCIe lanes toestaan met Xeon 6.

Snellere marktadoptie

Alex Quach, Intel vice president en general manager van de Wireline and Core Network Division, benadrukt dat de Xeon 6-processors met E-cores al door partners zijn gevalideerd. De werkelijke introductie van deze nieuwe chips zal dus niet lang op zich laten wachten.

Onder de streep belooft Intel 50 procent hogere AI-prestaties met Xeon 6 versus AMD Epyc 9005 met slechts eenderde van het aantal cores. Gemiddeld zijn de prestaties ook 40 procent beter dan met Xeon 5, terwijl Intel tot 50 procent lagere TCO en alsnog betere prestaties voorziet ten opzichte van de Epyc 9005.

Ethernet-innovaties

Naast de processors introduceert Intel ook twee nieuwe Ethernet-productlijnen: de Intel Ethernet E830 en E610 Controllers en Network Adapters. Deze oplossingen zijn ontworpen voor diverse toepassingen, van conventionele enterprise workloads tot AI. Zoals gebruikelijk is Ethernet een manusje-van-alles, net als Xeons.

De nieuwe Ethernet-controllers bieden flexibele poortconfiguraties en geavanceerde securityfuncties. De E830-serie is geoptimaliseerd voor gevirtualiseerde workloads, terwijl de E610-serie zich richt op control plane-operaties met verbeterde beheermogelijkheden en energie-efficiëntie.

