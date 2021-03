Crowdstrike introduceert eCrime Index (ECX)

Het cybersecuritylandschap verandert snel. Het is dus zaak om goed op de hoogte te blijven van de specifieke dreigingen. Deze dreigingen maken onderdeel uit van een algemene tendens in de markt. Om die te kunnen duiden, lanceert CrowdStrike vandaag de eCrime Index (ECX). Een soort beurskoers zoals de AEX, maar dan voor de cybercriminele markt.

De ECX ziet er in eerste instantie uit zoals je gewend bent van de aandelenkoersen. Een lijntje geplot over tijd, dat omhoog of omlaag gaat. Er hangt ook een waarde aan de koers. In onderstaand voorbeeld is die waarde 416,67, een stijging van 125,15 procent ten opzichte van een eerdere periode. Deze cijfers zijn gebaseerd op wat CrowdStrike ziet gebeuren in de markt. Deze worden gewogen op basis van impact en continu gemonitord.

Het gaat om in totaal 18 unieke indicatoren van criminele activiteit. De belofte van CrowdStrike is dat de ECX in realtime wordt bijgewerkt. Het idee is dat op deze manier grote schommelingen en dus veranderingen in de markt snel zichtbaar zijn. Het idee is dat je op basis hiervan snel actie kunt ondernemen.

De ECX staat overigens niet op zichzelf. Hij is onderdeel van de Adversary Universe website van CrowdStrike. We zijn op zich wel benieuwd hoe deze ECX zich gaat ontwikkelen. Volgens wat wij zo door het jaar heen horen uit de markt, neemt de cybercriminaliteit ieder jaar toe, op allerlei vlakken. Dat zou dus kunnen betekenen dat deze koersen in tegenstelling tot beurskoersen alleen maar omhoog gaan en dat er vrij snel een nieuwe schaal moet komen waarop ze geplot worden. Ook is het interessant om te zien of bepaalde grootschalige acties tegen cybercriminelen zichtbaar zijn in de index.

Global Threat Report 2021

Naast de aankondiging van de ECX, publiceert CrowdStrike vandaag ook de resultaten van het jaarlijkse Global Threat Report. De belangrijkste conclusie van dat rapport is dat cybercriminelen in 2020 een stuk rapper werkten dan het jaar ervoor. De breakout time ging van zo’n 9 uur in 2019 naar een kleine 4,5 uur in 2020. Dat betekent dus dat cybercriminelen twee keer zo snel toegang hadden tot systemen. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de grotere attack surface die de coronacrisis met zich mee heeft gebracht.