Gelderse middelbare school slachtoffer van ransomware

Een Gelderse middelbare school met locaties in de dorpen Lochem en Borculo is slachtoffer geworden van een ransomwareaanval. De school heeft besloten om tot betaling van het losgeld over te gaan.

De middelbare school in kwestie is het Staring College. Aan Omroep Gelderland vertelt bestuurder Carlien Krist-Spit dat de school het losgeld betaalde om te voorkomen dat er langere tijd geen onderwijs kan worden gegeven. Maandag moest de school dicht blijven om de problemen op te kunnen lossen.

Vorige week dinsdag merkte de school de ransomwareaanval op. Een groot aantal bestanden bleek versleuteld te zijn. Volgens Krist-Spit kwam hierdoor “de continuïteit van het onderwijs en de examens in gevaar”. Daarom heeft de school besloten om het losgeld te betalen. Hoeveel losgeld er gevraagd werd, wil de school niet delen, mede omdat er momenteel een onderzoek naar de aanval loopt bij de politie.

Nachtmerrie

“Deze situatie voelt voor alle betrokkenen als een nachtmerrie. Het besluit dat we hebben genomen gaat in tegen al onze principes, het voelt heel slecht. Echter, het belang om het onderwijs doorgang te laten vinden, juist in deze tijd, heeft de doorslag gegeven”, aldus Krist-Spit.

Zowel online lessen als fysieke lessen kunnen maandag door de aanval niet doorgaan. De school hoopt de lessen dinsdag weer te kunnen hervatten, maar weet dit niet zeker. De leerlingen krijgen nieuwe inloggegevens voor de digitale lessen.

Ransomware aanhoudend problematisch

Ransomware blijft een groot probleem bij veel instanties. Met een gerichte aanval kan een aanvaller veel geld binnenhalen. Onlangs bleek nog uit onderzoek van CrowdStrike dat bedrijven al snel de neiging hebben om de aanvallers te betalen. Hiermee blijft het verdienmodel van de aanvallers wellicht in stand, maar kunnen de getroffen organisaties ook weer snel hun werkzaamheden hervatten.

Enkele weken geleden werd de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek geraakt door een ransomwareaanval. De instantie, die subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek afhandelt, moest een groot deel van zijn bezigheden opschorten. De NWO heeft besloten niet tot betaling over te gaan, maar is nu nog steeds bezig met het oplossen van de problemen.

