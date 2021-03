VMware koopt observability-startup Mesh7

VMware heeft een deal gesloten voor de overname van Mesh7. De startup specialiseert zich in cloud-native observability. Hiermee wil VMware zijn security-aanbod uitbreiden.

Mesh7 biedt een platform om mogelijke bedreigingen voor applicaties te detecteren. Het platform houdt een aantal zaken in de gaten, zoals API’s, logs van de public cloud, hostprocessen, gebruikersidentiteiten en cyberdreigingsinformatie. Aan de hand van deze gegevens kijkt het systeem naar eventuele verdachte handelingen die een kwetsbaarheid of beveiligingsbreuk kunnen suggereren.

Gebouwd op Envoy

Wat voor VMware handig is, is dat het Mesh7-platform is gebouwd op Envoy, een open-source proxy waarmee applicaties inzicht kunnen krijgen op netwerkactiviteit. VMware heeft ook zijn eigen software op Envoy draaien, namelijk Tanzu Service Mesh. Deze software is bedoeld om connectiviteit en beveiliging te bieden aan apps en microservices die op Kubernetes draaien.

In een blogpost vertelt VMware dat het bedrijf al vroeg wist dat Envoy het platform zou zijn voor de volgende generatie aan beveiligingsservices. “Tanzu Service Mesh controleert de communicatie tussen duizenden applicatiecomponenten, voert beveiligingsbeleid uit en meet de prestaties en andere kritieke functies, onafhankelijk van de onderliggende infrastructuur.”

Omdat applicaties echter steeds meer naar API’s en Layer 7-constructs bewegen, ziet VMware een groeiende vraag naar een volledig geïntegreerd product voor API en service mesh, gebaseerd op Envoy. Aangezien Mesh7 al aan een dergelijk product werkte, lag het voor VMware voor de hand om samen te gaan werken.

Beter inzicht in communicatie via api’s

“Zodra de deal is afgerond, zal de integratie van de contextuele beveiligingsoplossing voor api-gedrag met Tanzu Service Mesh VMware in staat stellen om inzichten van hoge kwaliteit te leveren over welke applicatiecomponenten waarmee praten met api’s. Ontwikkelaars en beveiligingsteams krijgen elk een beter begrip van wanneer, waar en hoe applicaties en microservices via API’s met elkaar communiceren, zelfs op multicloudomgevingen, waarmee betere DevSecOps mogelijk gemaakt worden.”

Hoeveel VMware betaalt voor de overname van Mesh7 is niet bekend.

