VMware komt met Tanzu Advanced en Project Iris

VMware heeft zijn Tanzu-portfolio verder uitgebreid met de Tanzu Adcanced-oplossing voor onder meer het verkorten van de software-ontwikkelingscyclus. Daarnaast heeft de techgigant een tipje van de sluier opgelicht over zijn Project Iris.

Met het VMware Tanzu-portfolio biedt VMware een complete set aan orkestratie, automatiserings- en uitroloplossingen. Klanten kunnen hiermee op Kubernetes gebaseerde applicaties, microservices en containers bouwen, uitvoeren en beheren.

Het nu gelanceerde VMware Tanzu Advanced is de derde set aan oplossingen binnen het portfolio. Eind 2020 waren al VMware Tanzu Basic, om Kubernetes in VMware vSphere te draaien, en VMware Tanzu Standard, een tool om Kubernetes in meerdere multicloudomgevingen te draaien, gelanceerd.

Tanzu Advanced

Concreet richt VMware Tanzu Advanced zich op DevSecOps, een methodiek die softwareontwikkeling en IT-operaties met elkaar combineert. Deze methodiek moet de lifecycle van de software- of applicatieontwikkeling bekorten, terwijl op hetzelfde moment continous delivery met een hoge softwarekwaliteit wordt geleverd.

De belangrijkste eigenschappen van VMware Tanzu Adavanced zijn dat het een complete stack is aan modulaire mogelijkheden die de gebruikerservaring van ontwikkelaars het belangrijkste vindt en daarnaast ook security dieper in de container lifecycle brengt. Hierdoor kunnen ontwikkelaars en beheerders beter centraal Kubernetes clusters beheren binnen meerdere cloudomgevingen en bij meerdere teams. De oplossing maakt dus een hogere schaalbaarheid mogelijk.

Daarnaast zorgt VMware Tanzu Advanced ook voor een compleet overzicht van de gezondheidsstatus en de prestaties van (Kubernetes) clusters in alle cloudomgevingen.

Komst Project Iris

Daarnaast geeft VMware ook inzicht in de laatste stand rondom Project Iris. Met de toepassingen die binnen dit project worden ontwikkeld, wil VMware teams helpen om meer inzicht te krijgen in hun applicatieportfolio en dit analyseren. Dit moet uiteindelijk leiden tot minder kosten en de tijden voor onderhoud beter optimaliseren.

De technologie van Project Iris ontdekt en analyseert het hele applicatieportfolio van bedrijven, Het geeft aanbevelingen welke applicaties moete worden gehost, op een ander platform moeten worden gezet of worde gerefactored. Gebruikers kunnen hiermee hun hele transformatieproces voor applicaties optimaliseren; voor iedere applicatie, iedere doelgroep en ieder datacenter. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld Java-applicaties makkelijker worden aangepast om in een Kubernetes-omgeving te draaien.

Verder geeft VMware aan dat zijn merk VMware Pivotal Labs, het voormalige Pivotal, wordt gerebrand naar VMware Tanzu Labs.