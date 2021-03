McAfee brengt Mvision CNAPP uit

McAfee heeft Mvision Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) uitgebracht. Het gaat om een dienst om applicaties in de cloud te kunnen beveiligen. Het bedrijf kondigde de dienst vorig najaar aan.

Mvision CNAPP biedt consistente gegevensbescherming, preventie van bedreigingen, governance en compliance gedurende de gehele levenscyclus van cloud-native applicatieontwikkeling voor container- en OS-gebaseerde workloads, schrijft Container Journal.

McAfee claimt met Mvision CNAPP het eerste platform in de industrie te hebben dat applicatie- en datacontext samenbrengt. Daarmee wil het Cloud Security Posture Management (CSPM) voor publieke cloudinfrastructuur en Cloud Workload Protection Platform (CWPP) samenbrengen om applicaties gedistribueerd over virtuele machines, compute instances en containers te beschermen.

Vijf eigenschappen

Het bedrijf benadrukt vijf features van zijn software. Deep Discovery is de naam voor de mogelijkheid om alle workloads, data en infrastructuur te onderzoeken op verkeerde configuraties en gevoelige gegevens. Dan is er Shift Left, een techniek om te beschermen tegen configuration drift. Verder biedt het product van McAfee Workload Protection, Data Loss Prevention Scanning en MITRE ATT&CK Framework for Cloud. Deze laatste functie brengt cloudgebaseerde dreigingen in kaart in MITRE ATT&CK Framework for Cloud.

Nu algemeen beschikbaar

“Ondernemingen willen gebruikmaken van de innovatie en snelheid die de public cloud biedt, in combinatie met hun private datacenters, en tegelijkertijd een consistente beveiligingshouding mogelijk maken”, zegt Shishir Singh, Chief Product Officer van McAfee. “MVISION CNAPP is nu algemeen beschikbaar en biedt een geïntegreerd platform voor de beveiliging van moderne cloud native applicaties om de digitale transformatie van ondernemingen te versnellen.”

