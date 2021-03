McAfee verkoopt zakelijke tak voor 4 miljard

Cybersecuritybedrijf McAfee splitst zijn zakelijke tak af. Het bedrijf wil zich volledig op zijn consumentenproducten gaan richten.

Het bedrijfsonderdeel wordt onderdeel van Symphony Technology Group. In een persbericht op de website van dat bedrijf staat dat Symphony 4 miljard dollar aan McAfee netaalt voor de verkoop. Dit komt momenteel overeen met ongeveer 3,4 miljard euro. De overname moet eind 2021 afgerond zijn.

Reden van verkoop niet uitgelegd

Waarom McAfee overgaat tot verkoop van zijn zakelijke tak, is niet duidelijk. De CEO van McAfee, Peter Leav, stelt: “STG is de juiste partner om onze zakelijke markt te versterken en deze uitkomst is een testament tot de industrie-leidende oplossingen en vooral uitzonderlijke bijdragen van onze werknemers. Deze transactie biedt McAfee de ruimte om zich te focussen op onze consumententak en onze strategie om een leider in persoonlijke beveiliging voor consumenten te zijn, te versnellen.”

William Chisholm, Managing Partner bij STG ziet toekomst in de zakelijke tak van McAfee. “McAfee is een van de meest iconische merken in zakelijke beveiliging en heeft een reputatie voor innovatie, kwaliteit en leiderschap”, zegt hij. “We gaan ons volledig inzetten op de strategie om een het leidende cybersecuritybedrijf te worden op het gebied van device-to-cloud, door samen te werken met het bestaand team van McAfee van wereldklasse, om door te gaan met het leveren van uitzonderlijke prestaties aan bedrijven en overheidsorganisaties over de hele wereld.”

Toekomst voor de consumententak?

Dat McAfee zich volledig gaat richten op de consumententak is opvallend. In de consumentenwereld heeft het bedrijf naam voor zichzelf gemaakt in het Windows XP-tijdperk en blijft nog altijd voortborduren op dat momentum. Windows is in zijn geheel een stuk veiliger geworden en heeft inmiddels een gratis antivirusprogramma ingebouwd, dus minder gebruikers wenden zich tot McAfee voor hun virusbeveiliging.

Een groot deel van de verkopen van McAfee komen van proefversies op nieuwe computers. Bij aflopen van die proefperiode krijgt de gebruiker de waarschuwing dat de computer niet meer beveiligd wordt en er een abonnement moet worden afgeschaft. Zo worden toch veel mensen overgehaald om de software aan te schaffen, zonder de alternatieven in overweging te nemen.

Overnames en afsplitsingen

Symphony Technology Group ziet duidelijk meer toekomst in de zakelijke tak dan McAfee. Het investeringsbedrijf houdt zich met een breed portfolio van verschillende markten bezig. Vorig jaar nam het bedrijf RSA Security over van Dell. McAfee heeft ook al ervaring met overnames en afsplitsingen: het werd in 2014 overgenomen door chipfabrikant Intel, maar werd drie jaar later weer afgesplitst om onafhankelijk door te gaan.