Firefox en WordPress keren advertentie-AI van Google ook de rug toe

Twee grote namen in de internetwereld hebben zich uitgesproken tegen het FLoC-systeem van Google. Zowel Mozilla, de ontwikkelaar van de Firefox-browser, als Automattic, het bedrijf achter de populaire CMS WordPress, hebben verteld niet meet te doen aan Googles alternatief voor trackingcookies.

Vooral het terugtrekken van WordPress is een grote klap voor het voorstel van Google. Ruim 60 procent van alle websites draait op het CMS. In een blogpost noemt Automattic FLoC een veiligheidsprobleem en verwijst naar een artikel van de Electronic Frontier Foundation, getiteld “Googles FLoC is een verschrikkelijk idee“. Dat artikel spreekt zich uit tegen de mogelijkheid van FLoC om mensen in groepen onder te verdelen op basis van hun browsegedrag om ze doelgerichte advertenties te vertonen. Dit zou kunnen leiden tot discriminatie en misbruik van consumenten.

Strijd tegen discriminatie

Automattic vertelt dat de WordPress-community kan helpen met strijden tegen racisme, seksisme, homofobie en discriminatie tegen mensen met geestesziektes met vier nieuwe regels code in WordPress. Deze vier regels, die simpelweg het FLoC-systeem deactiveren, worden versneld toegevoegd aan WordPress. WordPress 5.8 staat immers op de planning voor juli 2021, maar FLoC wordt vermoedelijk deze maand nog uitgerold. Gebruikers die om wat voor reden dan ook toch FLoC op hun website willen gebruiken, kunnen de code overschrijven. Automattic werkt ook aan een toggle om de functie eenvoudig in en uit te schakelen.

Firefox voegt zich bij Brave en Vivaldi

Nadat vorige week de ontwikkelaars van de Brave- en Vivaldi-browsers beide aangaven het advertentiesysteem van Google niet te gaan ondersteunen, besloot Digiday aan Mozilla te vragen wat het standpunt van die organisatie is ten opzichte van FLoC. De organisatie achter de Firefox-browser reageerde dat het veel van de privacybehoudende advertentievoorstellen aan het overwegen is, waaronder die van Google, maar er momenteel nog geen plannen zijn om die te implementeren.

“Wij geloven niet dat de industrie miljarden datapunten over mensen nodig heeft, die zonder hun medeweten worden verzameld en gedeeld, om relevante reclame te kunnen aanbieden”, vertelt de Mozilla-woordvoerder verder. Het standpunt is niet verrassend, aangezien Firefox een van de eerste browsers was die standaard trackingcookies blokkeerde.

Aanzienlijke klap voor FLoC

Met deze ontwikkelingen wordt het voor Google steeds lastiger om momentum op te bouwen met zijn project om op een privacyvriendelijke manier nog steeds persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden. Firefox heeft nog maar vier procent van de browsermarkt in handen en het marktaandeel van Brave en Vivaldi is al helemaal verwaarloosbaar klein, maar de stap van Automattic om FLoC standaard te blokkeren bij een enorm deel van alle websites, gaat vermoedelijk veel impact hebben.

Daar staat tegenover dat Google met zijn Chrome-browser nog steeds ongeveer 60 procent van de browsermarkt in handen heeft en beheert ook een aantal van de meest bezochte websites op het internet. Ook zonder de ondersteuning van Firefox en Automattic is het nog haalbaar om met FLoC een groot marktaandeel te veroveren. Dat is alleen op basis van de aanname dat niet nog een grote golf partijen met grote invloed op het internet zich tegen het systeem van Google keren.

Federated Learning of Cohorts

Federated Learning of Cohorts is een systeem dat Google heeft bedacht om het gebruik van trackingcookies voor het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties te vervangen. In plaats van dat een advertentieprovider op basis van verzamelde cookies een uitgebreid overzicht krijgt van je browsegeschiedenis, maakt je browser zelf een code die een samenvatting van je gebruikersprofiel moet weergeven. Advertentieproviders kunnen die code opvragen om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Hiermee blijven gerichte advertenties mogelijk, maar krijgen advertentieproviders geen volledig beeld van het browsegedrag van de gebruiker. Bovendien is het de bedoeling dat duizenden mensen onder hetzelfde profiel vallen, dus de informatie is niet naar een specifieke gebruiker terug te linken.

Tip: Google is op weg naar een monopolie op online-advertenties